Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продолжались два дня. Первый день, пятница, был официальным: беседа в резиденции Бочаров Ручей длилась больше пяти часов. В субботу общение шло уже в неформальной обстановке: лидеры государств отправились в морскую прогулку на яхте. По итогам президенты поручили министерствам транспорта организовать все аспекты авиасообщения с учетом отпускного сезона и необходимости возвращения белорусов из Европы на родину. Согласовано и перечисление второго транша кредита Минску в размере 500 млн долларов до конца июня.

Визит белорусского президента в Сочи был запланирован еще до событий вокруг самолета Ryanair. "Мы договаривались об этом еще до очередного витка", - сказал Владимир Путин в начале встречи. "Всплеска эмоций", - добавил Александр Лукашенко. "Да, всплеска эмоций", - согласился президент РФ.

"Нам без этих событий есть о чем поговорить", - заметил Путин, констатировав значительный рост товарооборота в первом квартале - 18,4 процента. Как отметил президент, это "хорошая тенденция, важно ее сохранить при активной работе правительства".

В июне будет дан пуск первому блоку АЭС в республике, привел хороший пример сотрудничества Путин. Уверенно идет и строительство Союзного государства. Эта работа уже дает конкретные результаты гражданам. "Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед, а действуя поэтапно, имея в виду как раз обеспечение наших интересов так, как каждая из сторон это сама для себя определяет", - обозначил президент РФ.

На повестке было два больших блока вопросов - развитие торгово-экономического взаимодействия и борьба с пандемией. Александр Лукашенко считает, что в этом году получится превзойти товарооборот допандемийного уровня. "Нам предрекали чуть ли не стагнацию. Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается", - оценил он.

На переговоры в Сочи белорусский лидер привез документы, чтобы стало понятно, что происходит вокруг республики. "Всегда есть желающие подкинуть нам проблем, - сказал Лукашенко. - Вы о них знаете, я вас проинформирую". "Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит... что это за люди", - сказал он.

Лукашенко также вспомнил, как авиакомпания "Белавиа" вывозила тысячи западных граждан в пандемию, чтобы они могли вернуться на родину, потому что многие другие государства закрыли свои аэропорты. А теперь от действий Запада страдает коллектив "Белавиа" - хотя к инциденту с Ryanair они не имеют вообще никакого отношения. "Вот их лицо", - сказал он про западных "друзей". Это попытка раскачать ситуацию до уровня августа 2020 года, заявил Лукашенко, сравнив тем самым происходящее с ситуацией после президентских выборов в Беларуси.

"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета - и ничего, тишина", - сравнил Владимир Путин. "Да, совершенно верно", - кивнул Александр Лукашенко. "Просто понятно, чего от нас хотят эти "друзья" наши западные. Что тут обсуждать", - заметил белорусский лидер. "Но нет тех высот, которые большевики не брали, возьмем и мы", - улыбнулся он.

Путин также заметил, что погода в Сочи хорошая, и предложил искупаться. Лукашенко с удовольствием согласился. В пятницу переговоры продолжались допоздна, а в субботу лидеры вышли на яхте в море, с ними был сын белорусского президента Николай.

"Это одна из встреч в серии постоянных российско-белорусских контактов на высшем уровне", - пояснил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напомнив про особый характер отношений двух стран. Ничего необычного в том, что Лукашенко провел в Сочи второй день, нет, он неоднократно оставался с ночевкой, сказал Песков. И любой гражданин Беларуси чувствует себя в России как дома, и наоборот, заметил он.

Пресс-секретарь российского лидера рассказал об итогах переговоров. Второй транш госкредита Минск в размере 500 млн долларов получит до конца июня. И это было анонсировано еще до всех историй с самолетом. "Не остается никаких препятствий, все согласовано", - добавил он. Лукашенко не обращался с просьбой о дополнительной экономической помощи.

Министерства транспорта двух стран по поручению президентов организуют все аспекты авиасообщения с учетом наступающего периода отпусков и необходимости вернуть белорусов из европейских стран на родину. "Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство Беларуси, с учетом того, что "Белавиа" больше не желанный гость в европейских городах", - пояснил Песков. При этом Путин и Лукашенко не обсуждали возможность полетов "Белавиа" в Крым. Тема перехода к единой валюте также не затрагивалась. Зато лидеры обговорили общие подходы к принципам организации таможенного и налогового дела.

Владимир Путин и Александр Лукашенко назвали события вокруг Беларуси "всплеском эмоций"

Лукашенко, как и обещал, подробно рассказал Путину о том, что произошло с самолетом Ryanair, при необходимости Минск предоставит еще данные. "Ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства", - сказал Песков. "Каскад поспешных выводов, который был сделан европейскими столицами, Брюсселем, скорее говорит о том, что этот подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, а основывается исключительно на эмоциях", - добавил он. Москва против множественных расследований, скорее эмоциональных, чем по существу. "Мы сторонники серьезного подхода, основанного на международном праве в сфере международных авиаперевозок", - пояснил пресс-секретарь российского лидера. На переговорах Путин также поднял тему задержанной в Минске российской гражданки Софии Сапеги и поручил МИД России внимательно отслеживать это дело.