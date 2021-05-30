Ливень в Симферополе затопил первый этаж республиканской больницы

Неполадки в системе автоматики стали причиной затопления первого этажа новой республиканской больницы им. Семашко в Симферополе. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, передает ТАСС.

Накануне ливень обрушился на крымскую столицу, что привело к затоплению многих районов города. Расположенные в низинах улицы превратились в бурные реки, в нескольких местах стихия повалила деревья на проезжую часть, затопило частные дома на улице Ракетной, вода стала поступать на первый этаж торгового центра "Меганом" и в холл новой республиканской больницы, открывшейся для посетителей в декабре минувшего года.

- Произошел сбой автоматики на локальных очистных сооружениях, - рассказал о причинах происшествия министр здравоохранения. - Автоматика отключила перекачивающие насосы, из-за чего вода начала поступать на первый этаж. Дежурным персоналом оперативно приняты меры для работы в ручном режиме с целью устранения накопления воды.

По словам чиновники, последствия аварии сейчас ликвидируются, выясняются причины происшествия.

По данным Гидроментцентра, прохладная дождливая погода сохранится в Крыму до 7 июня. В это время дневные температуры на полуострове не будут превышать 21 - 23 градуса Цельсия, выпадут обильные осадки.