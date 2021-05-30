"Ростех" перенесет в Севастополь часть разработки сетей связи 5G

Госкорпорация "Ростех" разместит в Севастополе часть своих специалистов работающих над проектом создания связи поколения 5G. Одновременно СевГУ станет базовым научным центром, где будут вестись разработки в этой области, а Севастополь будет местом внедрения передовых технологий в данной сфере, что качественно улучшить возможности связи в регионе. О сотрудничестве в разработке связи 5G на проходящей в Севастополе выставке "Интеллект машин и механизмов" сообщили губернатор города Михаил Развожаев и директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко, передает "Интерфакс".

Губернатор Севастополя сообщил, что в сотрудничестве с корпорацией "Ростех" на базе СевГУ создана специализированная кафедра связи поколения 5G.

- Такая кафедра уже практически создана, утверждены цифры приема абитуриентов на следующий год, - уточнил Развожаев.

Работу в этом направлении губернатор назвал амбициозной задачей, которая в итоге качественно улучшить связь в Севастополе.

В свою очередь представитель "Ростех" подтвердил планы сотрудничества с СевГУ и заявил, что связь в Севастополе принципиально изменится уже в будущем году. По его словам, именно Севастополь выбран в качестве базового города для локализации разработок в этом направлении, потому что такое пожелание в ходе опроса высказали специалисты корпорации, работающие над созданием связи 5G. По мнению инженеров, для этого в Севастополе есть лучшие условия жизни и конкурентная интеллектуальная среда.

- Часть разработки и практическое применение мы переносим в Севастополь по причине того, что мы провели большое исследование среди разработчиков и спросили, какие ключевые факторы влияют на принятие их решения о месте работы, - рассказал о мотивации выбора Василий Бровко. - Выяснилось, что на первом месте количество солнечных дней в году, второе - амбициозность задачи и третье - качество среды, в которой они находятся, то есть конкуренция профессиональная и интеллектуальная.

Как сообщил представитель корпорации "Ростех", на выставке в Севастополе его компанией уже представлен работающий в лабораторных условиях макет базовой станции связи 5G. Программ развития сетей связи нового поколения, действующая в городе, позволит госкорпорации создать рынок сбыта и внедрять те технологии в области телекоммуникационного оборудования, которые уже разработаны.

Бровко назвал Севастополь и Крым идеальным местом для внедрения крупных проектов в условиях действующих санкций. В Крыму, по его словам, можно внедрить сети на основе разработанной госкорпорацией "Ростех" и уже опробованной оператором "Воентелеком" базовой станции стандарта LTE. Следующим шагом стало бы внедрение в Крыму связи 5G.

В ноябре 2020 года в России утверждена правительственная программа развития в России сетей связи поколения 5G. Ее исполнителями определены ПАО "Ростелеком" и госкорпорация "Ростех".