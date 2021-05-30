Новости

Ученые сравнили эффективность вакцин от COVID для мужчин и женщин 07:35
В России с 30 мая изменился регламент выдачи загранпаспортов 07:27
В Гидрометцентре объяснили похолодание в европейской части России 06:21
Начал вещание первый телеканал на бурятском языке 06:16
В МЧС напомнили об опасности плавания на надувных матрасах 05:22
В Якутии площадь лесных пожаров выросла на 2 тысячи гектаров 04:47
В США два человека погибли при крушении двух небольших самолетов 04:37
В Благовещенске на набережной появился семиметровый амурозавр 04:06
Эрдоган анонсировал начало строительства канала "Стамбул" в конце июня 04:02
Жители Москвы увидят полное лунное затмение в 2025 году 03:37
В МВД рассказали о выявлении сообщающих о ложных минированиях граждан 03:19
В Британии новую королевскую яхту могут назвать в честь принца Филиппа 02:41
Пушков назвал главную опасность, исходящую от США 02:13
Вильфанд рассказал о заморозках в ряде регионов России 01:50
Космический грузовик КНР состыковался с базовым модулем орбитальной станции 01:17
В смерти экс-главы разведки Украины в Египте не нашли криминала 00:52
Словакия обыграла датчан и догнала Россию в таблице 00:16
Роман Вильфанд предсказал холодное прощание весны с Москвой 29.05.2021
В Москве боец ММА Гарун Дибиров напал на прохожего с самокатом 29.05.2021
Онищенко усомнился в гипотезе о лабораторном происхождении COVID-19 29.05.2021
Сборная России по волейболу обыграла Иран в Лиге наций 29.05.2021
СК возбудил уголовное дело после убийства пассажира такси в Москве 29.05.2021
"Белавиа" снизит потери от санкций полетами в страны СНГ 29.05.2021
Генрих Мхитарян отказался от предложения "Зенита" 29.05.2021
В Москве таксист убил мужчину во время дорожного конфликта 29.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
30.05.2021 07:35
Рубрика: Общество

Ученые сравнили эффективность вакцин от COVID для мужчин и женщин

Текст: Михаил Русин
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Новые исследования показывают, что вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными для женщин по сравнению с мужчинами. И хотя разница невелика, полученные данные озадачили специалистов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться переболевшим COVID-19

Как пишет Business Insider со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирусной инфекцией заразились примерно 0,01% вакцинированных американцев. При этом большая часть из них (63 процента) - это женщины.

Между тем, согласно результатам, полученным при клинических испытаниях вакцин, вакцинация, действительно, оказывается чуть менее эффективной для женщин. "Было обнаружено, что вакцина Pfizer против COVID-19 имеет эффективность 96,4 процента у мужчин и 93,7 процента у женщин. Эффективность вакцины Moderna составила 95,4 процента у мужчин и 93,1 процента у женщин. А прививка Johnson & Johnson снизила риск COVID-19 на 68,8 процента у мужчин и на 63,4 процента у женщин", - пишет издание.

Как отмечает содиректор Центра женского здоровья, секса и гендерных исследований Джонса Хопкинса Сабра Кляйн, эти результаты "немного озадачивают". Недоумение специалистов связано с тем, что женский организм обычно дает более сильный иммунный ответ на вакцины, чем мужской, а значит лучше защищен. Ученые считают, что это связано с более высоким уровнем эстрогена, стимулирующим иммунную систему.

Эксперты высказывают разные предположения, которые могли бы объяснить особенность вакцинации от коронавируса. В частности, отмечается, что в целом сейчас вакцинировано больше женщин, чем мужчин. При этом представительницы слабого пола склонны чаще сообщать о проявляющихся у них симптомах заболевания и сдавать тест на COVID. Также большая часть медработников, проходящих регулярное обследование на наличие коронавирусной инфекции - это женщины.

Кроме того специалисты отмечают, что в основном коронавирусом после прививки заражаются люди в возрасте от 40 до 74 лет. А приблизительно в этот период у женщин наступает менопауза, которая может влиять на восприимчивость к инфекции.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Итоги переговоров президентов России и Беларуси в Сочи. Главное
Пушков назвал главную опасность, исходящую от США
Онищенко усомнился в гипотезе о лабораторном происхождении COVID-19
Собянин: Восточный вокзал разгрузит центр Москвы
Вильфанд рассказал о заморозках в ряде регионов России
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией