В Анапе задержали сбежавшего из колонии в Адыгее заключенного

Заключенный, совершивший побег 28 мая из колонии-поселения в Республике Адыгея, был схвачен правоохранителями в городе-курорте Анапа, сообщил ТАСС представитель УФСИН по региону.

"Уроженец города Севастополя, совершивший уклонение от отбывания наказания в колонии-поселении №6 в Майкопе, был задержан в Анапе и возвращен сотрудниками УФСИН в исправительное учреждение", - прокомментировали в ведомстве.

В УФСИН также добавили, что мужчина отбывает наказание по статье 161 УК РФ "Грабеж". Он осужден на три года колонии строгого режима, ранее неоднократно привлекался к ответственности и сбегал из-под стражи.