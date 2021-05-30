В Крыму восстановили движение электричек, прерванное из-за ливня

Движение пригородных электропоездов на маршруте Симферополь - Севастополь полностью восстановлено. Об это "РГ" сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

В воскресенье утром 30 мая компания ЮППК, осуществляющая пассажирские перевозки пригородными поездами на территории полуострова, сообщила о задержке трех рейсов на маршруте, связывающем два самых больших города Крыма - Симферополь и Севастополь. Сбой в графике объяснили ливнем, обрушившемся на регион во второй половине дня 29 мая и продолжившийся ночью. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что задержка возникла в районе станции "Бахчисарай". Чуть позже ЮППК сообщила, что технические проблемы устранены, электропоезда движутся по обычному расписанию.

За последние сутки в Крыму выпало немногим менее месячной нормы осадков, однако метеорологи относят такие ливни к опасным погодным явлениям. Дожди в Крыму продолжатся всю следующую неделю вплоть до 7 июня. Погода на полуострове будет носить неустойчивый характер.