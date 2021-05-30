В Крыму за сутки выпало чуть меньше месячной нормы осадков

Обрушившаяся на Крым непогода принесла на полуостров обильные ливни. В столице республики за минувшие сутки выпало чуть меньше месячной нормы осадков. Об этом "РГ" сообщили в ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- Есть данные по двум метеостанциям. В Симферополе выпало 35 миллиметров осадков, в районе аэропорта - 40 миллиметров, - рассказала заместитель начальника управления - начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Такое количество относится к опасным явлениям погоды, но большого ущерба городу это не принесло.

В результате ливня обрушившегося на Симферополь во второй половине дня 29 мая оказались затоплены многие улицы города. Ливневая канализация не справилась с объемом осадков. Затопленными оказались дворы первых этажей частной застройки на улице Ракетной, ливень затопил первый этаж торгового центра "Меганом" и нового здания Республиканской клинической больницы им. Семашко. В двух местах поваленные на проезжую часть деревья перекрыли движение.

По данным гидрометцентра, выпавший объем осадков не превысил месячной нормы. По прогнозам синоптиков, всю следующую неделю в Крыму сохранится прохладная, дождливая погода. Днем воздух будет прогреваться до 18 - 23 градусов. Осадки ожидаются над всей территорией полуострова в дневные и ночные часы.

- Несмотря на то, что где-то стихия нанесла небольшой урон, мы рады этим осадкам, рады, что буду пополняться водохранилища Крыма естественного стока, - сказала Татьяна Любецкая. - И мы будем предупреждать жителей и гостей республики в случае чрезвычайного характера погодных явлений.