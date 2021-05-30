В Севастополе представили проект беспилотного аэротакси

На проходящей в Севастополе выставке "Интеллект машин и механизмов" российские компании "Проблемная лаборатория "Турбомашины" и НИЛ "Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем" представили совместный проект беспилотного аэротакси, над которым они работают, передает РИА Новости.

По словам представителя разработчиков, при работе над проектом воздушной машины инженеры использует новые принципы аэродинамики.

- Мы предусмотрели несущий фюзеляж, достаточно интересная силовая установка, - рассказал представитель разработчиков на стенде выставки. - Машины такой формы, только в четыре раза больше, могут быть прообразом аэротакси.

По словам инженера, рабочая модель, над которой работают два коллектива, будет стоить не 2 миллиона долларов, как зарубежные аналоги, а 2 миллиона рублей. После завершения этапа опытно-конструкторских работ авторы проекта планируют создать действующий прототип будущего аэротакси.

Сейчас роль аэротакси в Крыму выполняют две авиакомпании, специализирующиеся на грузопассажирских перевозках. В зависимости от класса воздушного судна, вместимости и времени полета услуга может стоить от 30 тысяч рублей до 195 тысяч рублей. При этом полеты возможны не только по Крыму, но в Южный федеральный округ, Москву и другие города.