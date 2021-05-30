В Волгоградской области утонул 14-летний подросток

Правоохранительные органы Волгоградской области организовали проверку гибели 14-летнего мальчика.

29 мая в одном из водоемов неподалеку от поселка Эльтон в Палласовском районе было обнаружено тело 14-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Волгоградской области, по предварительным данным, накануне мальчик вместе со своим 15-летним товарищем и 4-летним братом отправился на местный водоем. Братья решили поплавать, старший из них в определенный момент скрылся под водой. Его друг бросился в воду, но помочь не смог. Прибывшие взрослые мальчика не нашли.

Обнаружили утонувшего ребенка через несколько часов в результате поисковой операции совместно со специалистами МЧС. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.