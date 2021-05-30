Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге, которую устроил неизвестный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, стрельба велась в микрорайоне Химмаш в Чкаловском районе города. Пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Они госпитализированы. Информации об их состоянии пока нет.

Мужчина предположительно стрелял из карабина "Сайга". Известно, что он произвел со своего балкона не менее 10 выстрелов по прохожим. На место ЧП направлен СОБР Росгвардии.