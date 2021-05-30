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30.05.2021 19:25
Рубрика: Происшествия

Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге

Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге, которую устроил неизвестный мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: iStock
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим

По данным агентства, стрельба велась в микрорайоне Химмаш в Чкаловском районе города. Пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Они госпитализированы. Информации об их состоянии пока нет.

Мужчина предположительно стрелял из карабина "Сайга". Известно, что он произвел со своего балкона не менее 10 выстрелов по прохожим. На место ЧП направлен СОБР Росгвардии.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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