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30.05.2021 11:01
Рубрика: Происшествия

На Урале два человека пострадали при крушении мотопараплана

Текст: Елена Мационг

Крушение летательного аппарата произошло в минувшую субботу поздно вечером в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село.

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Как сообщил "РГ" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в результате падения мотопараплана пострадали два человека. Их личности уже установлены.

По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел дерево, в результате чего летательный аппарат рухнул на землю. Как отметил Валерий Горелых, до выяснения всех обстоятельств, сложно сказать самодельное это устройство или нет.

- Названия аппарат не имеет. Вместе с тем, двигатель и рама пронумерованы, - рассказал глава региональной пресс-службы.

Выехавшие на место авиакатастрофы сотрудники полиции установили, что одним из пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга 1979 года рождения. Он госпитализирован с переломом основания черепа, в настоящее время врачи борются за его жизнь, он находится в состоянии комы.

Фото: Нина Падалко/ РИА Новости
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Правоохранители установили личность и второго пострадавшего. Это житель Среднеуральска 1992 года рождения. Он покинул место происшествия, но через несколько часов сам обратился в больницу за помощью. Госпитализация ему не потребовалась, он отделался ушибами. Его осмотрели доктора, и он покинул медицинское учреждение. Сейчас сыщики его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения.

Как сообщил Валерий Горелых, в районе падения летательного аппарата разрешения на полеты никому не выдавались. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Поврежденный летательный аппарат изъят для проведения с ним необходимых работ.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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