"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях

Главное изменение касается людей с инвалидностью. Теперь их будут назначаться автоматически: если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом и установит ему ту или иную группу инвалидности, то информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд (ПФР), после чего гражданину будет назначена пенсия в беззаявительном порядке.

Помимо этого вводится своего рода презумпция согласия, когда речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. Перерасчет будет происходить автоматически: гражданину не нужно будет идти в территориальное отделение ПФР и писать заявление о том, что он не против увеличения.

Появилось и важное изменение, касающееся сельских пенсионеров, получающих повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не менее 30 календарных лет проработали в сельском хозяйстве. Ранее при переезде из села в город или при изменении административного статуса (когда сельские территории включают в состав городов) пенсионеры теряли надбавки. Теперь повышенная фиксированная выплата будет сохраняться даже при переезде или смене статуса поселения. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.