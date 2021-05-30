"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях

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Без лишних хлопот
Главное изменение касается людей с инвалидностью. Теперь их будут назначаться автоматически: если медико-социальная экспертиза признает человека инвалидом и установит ему ту или иную группу инвалидности, то информация будет передана в федеральный реестр людей с ограниченными возможностями здоровья и в Пенсионный фонд (ПФР), после чего гражданину будет назначена пенсия в беззаявительном порядке.
Помимо этого вводится своего рода презумпция согласия, когда речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения. Перерасчет будет происходить автоматически: гражданину не нужно будет идти в территориальное отделение ПФР и писать заявление о том, что он не против увеличения.
Появилось и важное изменение, касающееся сельских пенсионеров, получающих повышенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии в связи с тем, что они не менее 30 календарных лет проработали в сельском хозяйстве. Ранее при переезде из села в город или при изменении административного статуса (когда сельские территории включают в состав городов) пенсионеры теряли надбавки. Теперь повышенная фиксированная выплата будет сохраняться даже при переезде или смене статуса поселения. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
В беззвучном режиме
"В первую очередь законопроект касается жителей домов, вблизи которых расположены торговые центры, рынки, торговые площадки, которые выносят звуковую аппаратуру, колонки, мегафоны, машины со звуковой аппаратурой и с утра до вечера практически в режиме нон-стоп "гоняют" аудиоролики", - рассказал Сергей Жигарев, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Такая форма рекламы явно доставляет дискомфорт окружающим. Для запрета не имеет значения, как и где используется оборудование: портативное переносное или стационарное, монтированное к конструкциям здания, подчеркнул он.
Авторы инициативы, представители Астраханской области, разработали документ после многократных обращений жителей. Чтобы максимально охватить аудиторию потенциальных потребителей, распространители рекламы часто используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме. То есть рекламный звуковой ролик после окончания вновь воспроизводится, и так непрерывно в течение всего дня. С одной стороны, уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, может не нарушать действующие санитарные нормы (уровень шума и децибелов). Но непрерывное звуковое повторение информации в течение дня, по сведениям жителей, осложняет им жизнь. "В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно", - отмечали авторы.
"Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияет на условия работы и досуг граждан. Поэтому реклама с использованием звукового технического оборудования вблизи жилых домов становится вне закона", - подчеркнул Жигарев.
Штраф от хакеров
"Российская газета" публикует подписанный президентом Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Согласно поправкам в КоАП нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, если такие действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа. Должностным лицам в этом случае грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а юридическим лицам - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит чиновникам и руководителям компаний, если они нарушат порядок информирования и реагирования на компьютерные инциденты и атаки в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры. А вот юрлицам за это уже грозит штраф от ста тысяч до полумиллиона рублей.
Примерно такие же штрафы грозят за нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между российскими субъектами критической инфраструктуры, а также с иностранными организациями. Будут штрафовать руководителей и за непредставление или нарушение сроков представления сведений о присвоении объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий. Должностным лицам грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, юридическим - от пятидесяти до ста тысяч рублей.
Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления информации о хакерских атаках в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ также влечет за собой наложение штрафа.
Руководители согласно КоАП могут быть наказаны за это на сумму от десяти до пятидесяти тысяч рублей, а вот юрлицам грозит уже штраф от ста до пятисот тысяч рублей.
Законом устанавливается годичный срок давности привлечения к административной ответственности за все перечисленные административные правонарушения. Предусматривается проведение административного расследования, если после выявления правонарушения осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат. Федеральный закон о внесении изменений в КоАП вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Сервис по лицензии
Тот Указ был подписан 26 апреля. Он определил эту компанию, входящую в структуру Ростеха, "государственным посредником, обеспечивающим комплексное сервисное обслуживание российской авиационной техники, отнесенной к продукции военного назначения". В документе отмечалось, что сделано это "в целях повышения эффективности военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами".
Не секрет, что экспорт российской военной техники, в том числе авиационной, идет неплохо. Но вот дальнейшее обслуживание уже проданных и поставленных заказчику боевых самолетов и вертолетов всегда было камнем преткновения. Трудно сказать почему, но даже простейший ремонт этой техники за рубежом всегда оборачивался массой бюрократических проблем. Сервисное обслуживание затягивалось.
Порой, на замену какой-нибудь детали уходили недели, хотя можно было это сделать за пару дней, а то и в течение суток. Естественно, такая ситуация вызывала постоянные нарекания.
С приданием "Национальной авиационно-сервисной компании" статуса госпосредника ( таким же статусом обладает "Рособоронэкспорт") должна кардинально измениться ситуация с обслуживанием и ремонтом наших боевых вертолетов и самолетов за рубежом.
Для иллюстрации ожидаемого эффекта можно привести пример "одного окна", активно внедряемого в гражданской жизни. Многие уже оценили удобство этой опции.
Гендиректором "Национальной авиационно-сервисной компании" стал бывший глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
Появление нового игрока в сфере военно-технического сотрудничества потребовало внести изменения и в Федеральный закон об этом сотрудничестве (ФЗ от 19 июля 1998 года No 114-ФЗ).
В частности, подчеркивается, что "осуществление деятельности, связанной с сервисным обслуживанием вооружения и военной техники, без лицензии не допускается".
Последнее предупреждение
Соответствующий документ публикует сегодня "Российская газета". Как рассказал в свое время председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предостережение - важная мера профилактического воздействия на осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
Впрочем, грозную бумагу от гражданина начальника могут получить не только заключенные, но и все, кто находится на территории казенных домов или поблизости от тюремных стен. Например, если возникнут подозрения, что человек не просто так ходит вокруг колонии, а присматривается, где бы перекинуть через колючую проволоку запретную посылку.
В соответствии с законом "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ" предостережение объявляется "при отсутствии оснований для привлечения к уголовной или административной ответственности и содержит обязательное для исполнения требование о недопустимости действий либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения". В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, гражданин может получить более серьезное наказание, чем было бы, если бы его не предупреждали. Для осужденного же сам факт получения предупреждений может затруднить условно-досрочное освобождение.
В целом институт предупреждений, по словам Василия Пискарева, направлен в первую очередь на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, оказание воспитательного воздействия на лиц, их еще не совершивших.
Студенты смогут получить сразу несколько квалификаций
По сути, дается "зеленый свет" для максимальной индивидуализации обучения. После двух лет общей подготовки в вузе студент может выбрать углубленное изучение по специальности, более узкое направление. Или даже вовсе его поменять. Федеральные образовательные госстандарты профессионального образования теперь можно разрабатывать не только по отдельным профессиям и специальностям, как это было раньше, но и по укрупненным группам. Кроме того, образовательные программы вузов смогут включать в себя элементы разных профстандартов - в зависимости от сферы будущей работы выпускников. Таким образом, как пояснили "РГ" в министерстве науки и высшего образования, у вузов будет больше автономии в разработке образовательных программ.
В министерстве просвещения подчеркнули, что в среднем профобразовании, то есть в колледжах и техникумах, при разработке примерных программ теперь тоже будут учитываться профстандарты. Эта норма позволит колледжам оперативно и гибко реагировать на изменения на рынке труда. В колледжах появятся "короткие" программы, которые можно будет быстро освоить во время обучения, по принципу "конструктора". Новые нормы должны вступить в силу уже с 1 сентября 2021 года. Основные профессиональные образовательные программы необходимо будет привести в соответствие с ними не позднее сентября 2022 года.
Но самое, пожалуй, интересное изменение касается учебников. Согласно новому закону с 1 сентября 2023 года в колледжах будут использоваться исключительно учебники, прошедшие экспертизу и рекомендованные федеральным перечнем. То есть проверка качества учебников для колледжей теперь закреплена законодательно. Раньше эта норма касалась только школ. До 2025 года предусмотрен переходный период.
"Вместе с навыками рабочих профессий колледжи должны дать знания и в части общих предметов. К вопросу качества учебной литературы здесь нужно подходить так же требовательно, как это построено в школах, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Изменения, внесенные в закон, позволят избежать ситуаций, когда в системе среднего профобразования на партах попадались учебники с устаревшей, неполной или недостоверной информацией, не переиздававшиеся годами".
Отсрочка без медкомиссии
Этим людям уже не придется проходить обязательное медицинское освидетельствование в военкомате. Встреча с "призывными" врачами ждет лишь тех, кто посчитает ее необходимой и подаст заявление в комиссариат. Соответствующая норма теперь прописана в Законе "О воинской обязанности и военной службе".
Кому-то может показаться, что речь идет о несущественной корректировке призывного законодательства. Мол, какая разница, придется молодому человеку ходить по врачам или нет. Главное, что никто не ставит под сомнение его право на отсрочку или освобождение от военной службы. На самом деле эти изменения касаются множества людей, причем не только призывников. Объясним почему.
В России узаконены десятки оснований не направлять человека в армию. Помимо плохого здоровья, это и получение образования, и семейные обстоятельства, когда, к примеру, призывник является многодетным отцом или в одиночку воспитывает малолетнего ребенка-инвалида, либо назначен опекуном несовершеннолетних сестры, брата... Список можно продолжить.
Раньше все эти обстоятельства не исключали обязательного медицинского освидетельствования гражданина. То есть врачи прекрасно знали, что на службу человек в любом случае не пойдет, но были вынуждены тратить время на его обследование. Учитывая, что в каждую призывную кампанию таких парней по всей стране набирались десятки тысяч, на проверку их здоровья суммарно уходили не дни - недели.
Теперь это время доктора смогут тратить по прямому назначению - более основательно обследовать завтрашних солдат. И тщательно "выбраковывать" тех, кому по состоянию здоровья казарма противопоказана.
Важно, что при этом парней с отсрочкой никто не лишил возможности обратиться за помощью к "призывному" врачу. Есть какие-то сомнения и вопросы к медикам - обращайтесь. Имеете на это право.
Налог на вывод доходов в Нидерланды станет выше
Нидерланды отказались пересмотреть соглашение на российских условиях: повышение ставки до 15% с рядом исключений. Аналогичные условия российской стороны ранее приняли Кипр, Люксембург и Мальта.
Как пояснял Минфин России, пока еще действующее соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. В России ставка кратно выше - для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов - 15%. Эти ставки будут применяться к выводимым из России в Нидерланды доходам в случае денонсации соглашения, использование Нидерландов в качестве "транзитной" юрисдикции станет невыгодным.
В марте 2020 года президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. Он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения. По данным минфина, в Нидерланды из России за 2017-2019 годы выплачено в виде дивидендов 696,8 млрд руб., а сумма удержанного налога составила 32,5 млрд руб.; в виде процентов в тот же период выплачено 459,16 млрд руб., налоги с них составили лишь 122,3 млн руб.
Соглашения об избежании двойного налогообложения подразумевают, что часть налога взимается у источника дохода, а другая - в стране получателя. В случае с процентами и дивидендами ставка налога составляет от 5-10%, с расчетом, что страна, резидентом которой является получатель, также удержит с него определенный процент. Однако в странах, относимых к офшорам, такого удержания не происходит.
Как сообщалось, Минфин намерен также изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.
Открыть свое дело можно через нотариуса
Сегодня "Российская газета" публикует закон, благодаря которому начать свой бизнес станет проще и быстрее. Ведь первый юридический шаг в бизнесе - это зарегистрироваться в налоговой инспекции. Теперь решить вопрос можно за один визит к нотариусу.
По новым правилам нотариус, который засвидетельствовал подлинность подписи будущего бизнесмена на заявлении для налоговой, будет сам направлять весь пакет документов в регистрирующий орган в электронном виде.
Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате, все это станет этапами единого нотариального действия, предоставляемого заявителям в удобном формате "одного окна".
"Такой формат давно зарекомендовал себя, в частности, в рамках удостоверения сделок с недвижимостью, когда нотариус фактически предоставляет новоиспеченному собственнику жилья услугу "под ключ" и по окончании своей работы выдает уже готовые документы с отметкой о регистрации права собственности. Аналогичный порядок применяется и при оформлении наследственных прав на недвижимое имущество", - рассказывают в ФНП.
В наши дни российские предприниматели и собственники бизнеса обращаются к нотариусам по целому ряду корпоративных вопросов. Это, например, удостоверение сделок с долями в уставном капитале ООО, расчеты через депозит нотариуса, возврат средств на основании исполнительной надписи и многое другое.
"Одна из важных функций нотариуса заключается и в обеспечении превентивной защиты при совершении им юридически значимых действий. Как следствие, снижается число судебных споров, а если такой спор все-таки возник, именно нотариус может обеспечить надежную доказательную базу. Это особенно важно в деле защиты прав слабой стороны, которой нередко выступает малый и средний бизнес", - подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.
Визы на полгода получат все интуристы
Документ вступит в силу по истечении девяноста дней после официального опубликования. Для получения туристической визы нужно будет предъявить либо подтверждение о приеме туроператором, внесенным в единый федеральный реестр туроператоров России, либо документ о бронировании отеля в России. Сведения о забронированном коллективном средстве размещения должны содержаться в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Ранее для въезда в Россию интуристы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, какого срока визы выдают россиянам страны их гражданства. То есть действовал принцип взаимности.
"Мы строим туристическую инфраструктуру Турции, Греции, Кипра и других стран деньгами наших туристов. Российские туристы востребованы во всем мире независимо от политических или эпидемиологических обстоятельств", - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Россия также будет увеличивать въездной турпоток на принципах открытости. Въездной туризм в России развит очень слабо. Новые правила позволят увеличить турпоток на 30-40%, говорит эксперт.
Состояние дома укажут в выписке
При признании многоквартирного дома, жилого помещения аварийным и непригодным для проживания органы власти должны будут направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Ведомство будет включать эти данные в выписки из ЕГРН. Это позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, подчеркивает замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Закон начнет действовать с 1 февраля 2022 года. Информацию о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, муниципалитеты должны направить в Росреестр до 1 июля 2022 года.
Сейчас самостоятельно найти информацию о том, что дом аварийный, сложно. Ее нет в открытом доступе.
Банки объяснят отказы в ипотечных каникулах
Возможность воспользоваться ипотечными каникулами появилась у заемщиков в 2019 году. В отличие от обычной реструктуризации кредита на условиях банка закон дает заемщику возможность в одностороннем порядке приостановить или сократить платежи на срок до полугода в случае тяжелой жизненной ситуации с отнесением пропущенных платежей в конец графика выплат без риска взыскания квартиры банком и без порчи кредитной истории.
Перечень ситуаций, дающих право на каникулы, закреплен законом: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, при этом размер среднемесячных выплат по долгу в ближайшие полгода превысит половину указанного дохода; рождение/усыновление детей; получение одним из членов семьи инвалидности I или II группы со снижением среднемесячного дохода по описанной выше схеме, но не на 30, а на 20% и с долей расходов на долг не 50, а 40%. Размер кредита, по которому можно получить каникулы, ограничен 15 млн рублей.
Банк вправе отказать в ипотечных каникулах лишь при несоответствии заемщика или кредита этим условиям, но ранее банки не были обязаны раскрывать причину. Новый закон снижает риск неправомерного отказа в льготном периоде.
Вводятся меры поддержки семей с детьми
Обратиться за пособием смогут женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации и вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности. При этом среднедушевой доход в семье должен составлять менее прожиточного минимума на человека. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году это более 6,3 тыс. руб. Мера заработает с 1 июля нынешнего года.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители и те, кто находится в разводе, при этом судом назначены алименты.
Размер ежемесячного пособия на ребенка составит 50% региональной величины прожиточного минимума для детей, установленной на дату обращения за назначением такого пособия. Средний размер ежемесячного пособия составит 5650 руб. Такая мера поддержки станет доступна также с 1 июля.
С 1 сентября устанавливается оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка.
Как пояснили "Российской газете" в минтруде, при назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Среди таких критериев имущественный. Семьи должны владеть одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 кв. м. Если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. У семьи в собственности также могут быть дача, гараж, земельный участок и т.д.
Назначать и выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, но нужно подать заявление. Заполнить его можно будет на портале Госуслуг или обратиться в отделения Пенсионного фонда.