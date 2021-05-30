Нидерланды отказались пересмотреть соглашение на российских условиях: повышение ставки до 15% с рядом исключений. Аналогичные условия российской стороны ранее приняли Кипр, Люксембург и Мальта.

Как пояснял Минфин России, пока еще действующее соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. В России ставка кратно выше - для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов - 15%. Эти ставки будут применяться к выводимым из России в Нидерланды доходам в случае денонсации соглашения, использование Нидерландов в качестве "транзитной" юрисдикции станет невыгодным.

В марте 2020 года президент Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом - не менее 15%. Он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения. По данным минфина, в Нидерланды из России за 2017-2019 годы выплачено в виде дивидендов 696,8 млрд руб., а сумма удержанного налога составила 32,5 млрд руб.; в виде процентов в тот же период выплачено 459,16 млрд руб., налоги с них составили лишь 122,3 млн руб.

Соглашения об избежании двойного налогообложения подразумевают, что часть налога взимается у источника дохода, а другая - в стране получателя. В случае с процентами и дивидендами ставка налога составляет от 5-10%, с расчетом, что страна, резидентом которой является получатель, также удержит с него определенный процент. Однако в странах, относимых к офшорам, такого удержания не происходит.

Как сообщалось, Минфин намерен также изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.