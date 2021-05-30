Россиян призвали становиться самозанятыми при сдаче квартир в аренду

Ассоциация юристов России рекомендовала регистрироваться самозанятыми при сдаче квартир в аренду: так хозяева сэкономят на налогах. В таком случае заплатить придется всего 3-4 процента.

Многие предпочитают сдавать, как говорится, втемную, но это опасный путь.

За неуплату налога полагается штраф в размере этого налога с надбавкой 20 процентов от него же. Если удастся доказать, что вы не заплатили умышленно, что довольно просто, то процент увеличится до 40 процентов. В особо серьезных случаях за уклонение от уплаты налогов может грозить и уголовная ответственность: если сумма неуплаченного налога по итогам финансового года превысит 600 тысяч рублей (ст. 198 УК РФ)

Поэтому Ассоциация юристов России указала всем владельцам сдаваемых квартир юридический грамотный и экономный вариант действий. Разъяснение прозвучало в рамках проекта "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса", который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

"Мы рекомендуем обратить внимание на форму регистрации в качестве самозанятого, - пояснил эксперт АЮР Антон Бибаров-Государев. -

Если квартиру у самозанятого снимает физическое лицо, то налог будет всего лишь 4, а то и 3 процента. Как мы с вами видим, это очень выгодный вариант, если лицо юридическое, то налог будет чуть больше - 6 или 4 процента. Все очень просто и, если вы собираетесь сдавать в аренду, очень рекомендую вам рассмотреть возможность именно регистрации в качестве самозанятого"

Другие варианты: сдавать декларацию как физическое лицо и платить налог на доходы физического лица. Это самый простой, но одновременно и самый дорогой путь. Ведь в таком случае налог составит 13 процентов.

Третий вариант: зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Тогда налоговая выплата может составить 6 процентов. Однако, вместе со статусом ИП приходит и дополнительная ответственность. Например, обязательства по страховым отчислениям и оформлению всех денежных операций документально.

Если арендодатель думает, что доказать факт уклонения от налогов, во время сдачи своей жилплощади, достаточно трудно, он ошибается. Налоговая инспекция может вычислить тех, кто сдает свое жилье в аренду. Есть несколько способов это сделать.

Во-первых: если у вас больше одной квартиры, право на которую зарегистрировано в Росреестре, это будет сигналом к вам присмотреться. В первую очередь проверяются сведения, которые вы подали в налоговую о своих доходах. Если среди них не будет информации о доходах с аренды жилья, которое вы сдаете, то может быть проведена проверка.

Во-вторых, если у вас снимает жилье юридическое лицо, например, для своего сотрудника, риск попасться возрастает в несколько раз, потому что юридическое лицо обязано задокументировать факт аренды.

В-третьих, сдача жилья иногородним студентам. Здесь все просто: проверяют факт проживания этих студентов в общежитии, уточняется их фактический адрес и вот налоговая снова у ваших дверей. Часто, иногородним студентам сдают жилье пенсионеры, которые зачастую не в курсе того, что им, помимо санкций за неуплату налогов грозит лишение индексации пенсии в связи с наличием дополнительного дохода.

В-четвертых, вас в любой момент могут выдать бывшие арендаторы, соседи и сотрудники коммунальных служб. Первые из личных обид, остальные из чувства справедливости и желания поддержания порядка.

Не стоит забывать, что самым очевидным способом вычислить теневую аренду является поступление одинаковых денежных средств на счет в банке с комментарием "За квартиру/аренду" и прочие похожие слова. Юристы настоятельно рекомендуют не скрывать свои доходы во избежание проблемных ситуаций, которые вредят не только нервам, но и вашему кошельку.

Справка "РГ"

По данным издания "INTERFAX.RU", за 4-й квартал 2020 года, в Москве в аренду, в том числе краткосрочную, сдается около 400 тысяч жилых помещений, то есть примерно 10 процентов от их общего объема.