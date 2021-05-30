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30.05.2021 17:44
Рубрика: Власть

Получат по услугам

Новый закон защитит граждан от навязываемых услуг
Текст: Владислав Куликов
Новый закон защитит карманы потребителей от навязанных дополнительных услуг.
В Сочи оказалась под арестом компания аниматоров в костюмах ослов: навязывали услуги. Фото: Пресс-служба УВД Сочи В Сочи оказалась под арестом компания аниматоров в костюмах ослов: навязывали услуги. Фото: Пресс-служба УВД Сочи
В Сочи оказалась под арестом компания аниматоров в костюмах ослов: навязывали услуги. Фото: Пресс-служба УВД Сочи

Каждый год нас, простых клиентов, обижают на десятки миллиардов рублей все подряд: от банкиров до риелторов и установщиков железных дверей. "Десятки миллиардов" не фигура речи, а жесточайший факт: по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год в спорах о защите прав потребителей в пользу граждан было взыскано более 20,3 миллиарда рублей. А сколько человек не дошли до суда? Теперь защитить свои права станет гораздо проще: правительство России подготовило проект поправок в Закон "О защите прав потребителей", детально прописывающий список недопустимых условий.

Фото: iStock
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Всем, кто хочет заработать на нас, простых гражданах, придется запомнить: бизнес должен быть ненавязчивым. Нельзя заставлять человека покупать больше, чем ему нужно, не то, что ему нужно, и то, что ему совсем не нужно.

Недавно в Сочи трое аниматоров с большой дороги - в костюмах лошадей, подозрительно похожих на ослов, - назойливо приставали к гражданам, предлагая сфотографироваться. А после фото требовали деньги за свои "услуги". Кто отказывался, того покрывали отборной ослиной бранью. К счастью, на таких продавцов "счастья" управа нашлась быстро. Граждане вызвали полицию, полиция оформила протокол по статье КоАП "Мелкое хулиганство". Суд назначил каждому коню-вымогателю по пять суток административного ареста. Так что в данном конкретном случае за осла люди, продававшие свои ослиные услуги, ответили достаточно быстро.

Увы, так бывает далеко не всегда. Чаще всего вымогатели действуют так, что их к ответственности за хулиганство не привлечешь. Такие вымогатели носят строгие костюмы, говорят вежливо. Но суть от этого практически не меняется.

Разве не вымогательство, когда при покупке в кредит автомобиля банк заставляет гражданина, скажем, заключить еще договор на услуги ВИП-сопровождения (это реальный случай из судебной практики), включающие трезвого водителя по вызову, персонального менеджера, аварийного комиссара и т.п. В результате человек заплатил за и без того дорогой автомобиль на 20 процентов больше. При этом ни в трезвом водителе, ни в персональном менеджере покупатель не нуждался.

В конце прошлого года Банк России и Роспотребнадзор в совместном письме особо обратили внимание, что оба надзорных ведомства часто получают жалобы от граждан: при выдаче кредитов и займов кредиторы не дают людям возможности отказаться от дополнительных платных услуг. Чаще всего, конечно, банки заставляют граждан покупать страховки.

"Потребитель может в любое время отказаться и от уже купленной дополнительной услуги - при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов", - подчеркнули в Банке России и Роспотребнадзоре. Однако проблема в том, что сегодня гражданину приходится долго и тяжело судиться за свои права. А отказаться от "щедрого предложения" заранее - нет возможности. Потому никто договариваться с человеком не собирается. Либо плати и уходи, либо просто уходи.

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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что на практике нередко в договоры с потребителями включаются условия, которые противоречат закону и неоднократно признавались в судах недопустимыми.

"Подготовленный законопроект повышает гарантии защиты прав потребителей и предусматривает перечень условий, ущемляющих их права. Инициатива запрещает отказывать человеку в исключении из договора неправомерных условий", - пояснил Владимир Груздев.

Иными словами, теперь не придется спорить по каждому пункту, насколько он допустим. В законе все пропишут настолько конкретно, что спорить, по сути, будет не о чем. Как подчеркнул Владимир Груздев, инициатива предусматривает сроки компенсации потребителям убытков, возникших из-за включения в договор неправомерных условий. Требования о возмещении убытков подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня их предъявления потребителем.

Для коммерсантов делать вид, что не знают и не понимают законы, будет себе дороже.

"Если продавец откажется в досудебном порядке удовлетворить законные требования потребителя, то решением суда может быть оштрафован в размере 50 процентов от взысканной суммы. Надо отметить, что этот штраф взыскивается в пользу потребителя. Таким образом, в случае судебного разбирательства клиент получит в полтора раза больше, чем ему полагалось бы в случае осуществления продавцом выплат в досудебном порядке", - рассказал Владимир Груздев.

Нередко дополнительные услуги навязывают банки при выдаче кредитов, так что платить приходится намного больше

Важный момент: список недопустимых условий не ограничивается только навязанными услугами. Проблема гораздо шире. Всего в предложенном перечне 13 пунктов, и каждый из них буквально выстрадан судебной практикой.

Председатель правления АЮР также пояснил, что относится к недопустимым условиям. "Например, установление фейсконтроля в различных развлекательных заведениях, когда администрация наделяет себя правом пускать или не пускать людей по собственному усмотрению. Нельзя также ограничивать потребителя в способе защиты нарушенных прав. Так, в одном из случаев сеть спортивных магазинов в правилах оборота подарочных карт включала условие, что подарочные карты не подлежат возврату. Суд признал это условие ущемляющим права потребителей", - резюмировал он.

Бесплатно можно оказывать любую дополнительную услугу. Но если из-за нее вырастает стоимость покупки, то навязывать такой сервис нельзя. Фото: Сергей Михеев/РГ
Между тем

Краснодарский край стал первым из всех российских регионов, который законодательно урегулировал работу промоутеров. Согласно свежим поправкам в региональный закон "Об административных нарушениях", для зазывал, которые настырно предлагают прохожим услуги такси, аренды квартир, экскурсии, морские прогулки и другие, предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей. Если же граждане, пытающиеся скрасить наш отдых, совсем перейдут грань, как трое товарищей из Сочи, пото могут попасть и под статью "Мелкое хулиганство".

158 тысяч потребителей добились в 2020 году в судах компенсации за нарушение своих прав

Новый закон, регулирующий работу промоутеров, вступил в силу с первого мая. Однако бороться с нелегальными фотографами и многочисленными "рекламщиками" экскурсий - непростая задача, так как в последние годы зазывалы превратились в традиционный атрибут набережных и пляжей. Помимо раздутых обещаний о ярких турах, такие организаторы зачастую принимают деньги без контрольно-кассовой техники и платежных документов, поэтому число жалоб о некачественном обслуживании и фактах обмана растет как снежный ком.

- Общее количество людей, задействованных при организации данного вида услуг на территории города-курорта, составляет более 300 человек, - объяснил заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев. - Преимущественно это граждане других регионов России и государств, в том числе Абхазии, постоянно не проживающие на территории Краснодарского края, не имеющие прописки, регистрации и разрешения на трудовую деятельность. Демпингуя на экскурсионном рынке, они причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле.

Подготовила Анна Юркова, Краснодарский край

Досье "РГ"

Список запретных условий

Каждый, кто хочет заработать на услугах для граждан, должен помнить важные "нельзя":

1. Нельзя вводить штрафы и неустойки для клиентов.

2. Нельзя вводить фейсконтроль: обслуживать или не обслуживать кого-то по собственному усмотрению.

3. Нельзя навязывать дополнительные платные услуги.

Всего в законопроекте перечислено 13 условий, но подчеркнуто, что список может быть расширен.

Власть Право Гражданское право Экономика Товары и цены Защита прав потребителей

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