Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя

Установить максимальный объем алкоголя, который в год может купить россиянин, предложил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он считает, что такой нормой могут стать пять литров спиртного, передает Ura.ru.

"Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом, - сказал Султан Хамзаев. - Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения - это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год".

Автор инициативы признает, что кому-то его идея может показаться нелогичной. Таким людям он предлагает перевести пять литров на стопки и подумать, достаточное ли это годовое потребление.

"Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя, - подчеркнул глава "Трезвой России". - Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться". Побочным результатом такого ограничения станет борьба с контрафактным спиртным, продолжил Султан Хамзаев.

Кроме того, он предлагает продавать алкоголь только в специализированных магазинах, которые должны находиться вне жилых зон, а, по возможности, и вне населенных пунктов.

"Я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя, - заключил Султан Хамзаев. - Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок".