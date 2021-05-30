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30.05.2021 20:56
Рубрика: Экономика

Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя

Текст: Алексей Дуэль

Установить максимальный объем алкоголя, который в год может купить россиянин, предложил член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он считает, что такой нормой могут стать пять литров спиртного, передает Ura.ru.

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"Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом, - сказал Султан Хамзаев. - Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения - это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год".

Автор инициативы признает, что кому-то его идея может показаться нелогичной. Таким людям он предлагает перевести пять литров на стопки и подумать, достаточное ли это годовое потребление.

"Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя, - подчеркнул глава "Трезвой России". - Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться". Побочным результатом такого ограничения станет борьба с контрафактным спиртным, продолжил Султан Хамзаев.

Кроме того, он предлагает продавать алкоголь только в специализированных магазинах, которые должны находиться вне жилых зон, а, по возможности, и вне населенных пунктов.

"Я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя, - заключил Султан Хамзаев. - Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок".

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