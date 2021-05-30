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30.05.2021 17:46
Рубрика: Культура

Российский прокат возглавил "Форсаж 9"

Текст: Сергей Лавров (Аналитик кинобизнеса)
Фото: Кадр из фильма «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный» Фото: Кадр из фильма «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный»
Фото: Кадр из фильма «Истребитель демонов: поезд «Бесконечный»

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 27-30 мая 2021 года продолжает возглавлять комедийно-гоночный боевик Джастина Лина "Форсаж 9" - 220 млн руб. и 996,5 млн руб. за 12 дней показов.

Фото: AP Photo
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Далее следует превью (предварительная демонстрация только в субботу и воскресенье) ужастика Джона Красински "Тихое место 2" - 53 млн руб.

На третьем месте анимационно-семейная комедия Уилла Глака "Кролик Питер 2" - 52,5 млн руб. и 250 млн руб. на третьей неделе показов.

Четвертая строчка у мультфильма-вестерна Илэйн Боган и Эннио Торресана "Спирит непокорный" - 26 млн руб. и 71 млн руб. за 11 дней показов.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд японское аниме Харуо Сотодзаки "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный" - 24,5 млн руб. и 102 млн руб. на второй неделе показов. В России мультфильм в этом жанре стал самым кассовым за всю историю кинопроката страны.

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