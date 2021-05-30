10 июня компания Samsung начнет продажи в России двух новых моделей планшетных компьютеров - Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite. Первый будет доступен по цене от 49 990 руб. за комплектацию с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, второй - от 14 990 руб. за вариант с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти.

Планшет Galaxy Tab S7 с приставкой FE стал расширением флагманской линейки Galaxy Tab S7, представленной в прошлом году. По сути, Fan Edition (именно так расшифровывается приставка) является слегка упрощенной версией Tab S7 (он стоит 52 990 руб.).

Модель получила 12,4-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей, у обычного Tab S7 дисплей 11 дюймов, разрешение такое же. Новинка работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 750G, два ядра которого работают на частоте 2,2 ГГц, а еще 6 ядер на частоте 1,8 ГГц. Планшет работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой от южнокорейцев One UI. Основная камера у новинки одна - восьмимегапиксельная с автофокусом. Разрешение селфи-камеры - 5 мегапикселей.

Покупателям нового планшета доступны два варианта - c с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти за 49 990 руб., 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти за 54 990 руб. Встроенную память можно расширить до 1 Тб с помощью карты MicroSD. Девайс комплектуется пером S Pen. Емкость аккумулятора - 10 090 мАч, поддерживается быстрая зарядка.

По сути, новый Tab S7 FE будет конкурировать на рынке только с обычным Galaxy Tab. Эти девайсы похожи как близнецы-братья. Apple iPad Air, который "живет" в этой же ценовой категории (50+ тыс. руб.), все же находится в своей собственной лиге и его уместнее сравнивать именно с планшетами на iOS, а Samsung является лидером среди планшетов на операционной системе Android.

Новый Tab S7 FE будет конкурировать на рынке только с обычным Galaxy Tab. Они похожи как братья-близнецы

Galaxy Tab A7 Lite получил 8,7-дюймовый дисплей с разрешением 1340х800 пикселей. Планшет работает на восьмиядерном процессоре: четыре ядра работают на частоте 2,3 ГГц, еще четыре - на частоте 1,8 ГГц. Основная камера 8-мегапиксельная, с автофокусом. Фронтальная - 2 Мп. Для покупки доступны два варианта - с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти за 14 990 руб.. и 4 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной памяти за 16 990 руб. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5 100 мАч.

Согласно данным "М.Видео - Эльдорадо", больше всего денег на российском рынке в категории "планшеты" зарабатывает Apple, а самыми продаваемыми устройствами являются две модели Samsung - Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019), а замыкает тройку Huawei MediaPad T3 10. По итогам 2020 года рынок планшетных компьютеров в России достиг 2,5 млн штук и 41,4 млрд руб.