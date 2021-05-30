Суд Варшавы отказал в аресте российского авиадиспетчера

Суд в Варшаве отказал в аресте российского авиадиспетчера Павла Плюснина, дежурившего в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года - в день крушения польского президентского самолета Ту-154М. Это решение должно стать ушатом холодной воды для польских властей и всех любителей теории заговора.

Напомним, что польские власти уже много лет делают все, чтобы доказать, что польский лайнер, на борту которого находился президент Лех Качинский, задел крылом за российскую березу "по дьявольскому плану Кремля". Правда, истинные причины этой авиакатастрофы были давно установлены Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Неоднократно публиковались расшифровки "черных ящиков", из которых следует, что российские авиадиспетчеры предупреждали экипаж, что погодные условия не позволяют самолету садиться, но польские пилоты ждали решения своего главы государства, находившегося на борту, вплоть до трагического конца полета. Параллельно с российским следствием шло расследование польской правительственной комиссии во главе с бывшим тогда министром внутренних дел Польши Ежи Миллером. 34 эксперта, среди которых 12 военных, указали множество недостатков в обучении и принципах организации полетов 36-го специального авиаполка, который перевозил высших должностных лиц Польши. Члены комиссии пришли к выводу, что уровень подготовки экипажа президентского лайнера представлял угрозу его безопасности. В отчете, в частности, говорилось: "Экипаж воздушного судна не был надлежащим образом подготовлен к выполнению задания, учитывая сложность ситуации, в которой ему пришлось выполнять свой последний полет. Подготовка командира воздушного судна, второго пилота и штурмана проводилась в спешке, не методически и с нарушением положений документов, нормирующих этот процесс. Квалификации членов экипажа, несмотря на получение формальных допусков, подтвержденных приказами командира, не соответствовали критериям пилота всесторонне обученного и подготовленного к выполнению обязанностей на данном рабочем месте". По итогам расследования в 2011 году подал в отставку министр обороны страны, а авиаполк был расформирован.

Но в 2015 году к власти в стране пришел брат-близнец погибшего в этой авиакатастрофе президента Леха Качиньского Ярослав. Его целью стало сделать авиакатастрофу поворотным историческим событием, а погибших в ней поляков, и прежде всего президента - героями. Теперь на траурных мероприятиях их называют "павшими", как будто они погибли на поле боя, в СМИ раскручивают миф о бескомпромиссном и отважном Лехе Качинском, ставшем жертвой предательства, заговора врагов внутренних и внешних. Ничего удивительного, что национальная прокуратура Польши, которая в результате реформы 2016 года подчинена правительству, не оставляет попыток найти виновных не с польской стороны. Сначала с официального сайта государственного комитета расследований авиационных происшествий исчез отчет правительственной комиссии. Затем начала работу новая комиссия по расследованию, работа которой ежегодно обходится польским налогоплательщикам в сотни тысяч евро. Ее эксперты устраивают настоящий цирк: проводят опыты с сардельками в кипящей воде, жестяными банками от кока-колы и другими подручными материалами, чтобы доказать, что самолет взорвался в воздухе. За это им хорошо платят. Только в прошлом году на деятельность комиссии было выделено более 600 тысяч евро. Всего оппозиционный портал oko.press насчитал гуляющие по Польше 24 теории заговора, в том числе, про "искусственный туман в Смоленске", "бутафорский снег", "лазерные лучи", "гель, ускоряющий падение", "следы тротила на креслах самолета".

Наконец в игру включились и прокуроры. Несколько лет назад их осенило, что это российские авиадиспетчеры "умышленно спровоцировали авиакатастрофу". Их даже совершенно не смутило то, что эта теория противоречит теории о взрыве на борту. В сентябре прошлого года замглавы министерства внутренних дел Польши Ярослав Зелинский в эфире радио Zet, не моргнув глазом, заявил, что вполне можно себе представить, что российские диспетчеры умышленно вели самолет к столкновению с землей, в то время, как в кабине должен был произойти взрыв. Таким образом расследование авиакатастрофы под Смоленском окончательно оторвалось от реальности. Но решение суда Варшавы возвращает польских мечтателей на землю. Судья района Мокотув Эдита Снастин-Юркин постановила, что для временного ареста Павла Плюснина нет оснований, и что собранных до сих пор в материалах подготовительного производства доказательств недостаточно для признания высокой вероятности совершения подозреваемым умышленного преступления. Также суд не считает, что подозреваемый может препятствовать ходу разбирательства. Что касается двух остальных диспетчеров, Николая Краснокудского и Виктора Рыженко, заседания по их делам перенесены судом на неопределенный срок.