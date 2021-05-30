Ученые назвали лучшее время дня для физических упражнений

Новости

Путин запустит завод "Аурус" и встретится с журналистами и бизнесменами 15:10
В Москве алиментщик заплатил 6 млн рублей после включения в список невыездных 15:00
СК завел дело после падения детей с батута в Барнауле 14:46
В Испании научились выявлять коронавирус по изображению глаз 14:44
Глава Минздрава рассказал, что даст коллективный иммунитет от COVID-19 14:34
Вышел трейлер комедийного хоррора по игре Ubisoft "Оборотни внутри" 14:18
Два ребенка пострадали при падении с лопнувшего батута в Барнауле 14:17
В Барнауле лопнул батут с детьми 14:08
Арми Хаммера в сериале про "Крестного отца" заменит Майлз Теллер 13:42
Около 500 тысяч алиментщиков попали в списки невыездных 13:41
США увековечили свой позор на монете 13:15
Под Омском вспыхнул крупный пожар на двух складах 13:05
Останки более 200 детей нашли в бывшей школе-интернате в Канаде 13:05
Головин: Сказал Дзюбе, что он король "Тамбова" 12:55
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России 12:39
В Твери два человека погибли при пожаре 12:19
В Индии умер пациент с тремя грибковыми заболеваниями 11:55
Хабиб Нурмагомедов отказался от поединка против Мейвезера 11:34
Оперштаб: Еще 2547 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:20
Протестующие против вакцинации ворвались в торговый центр в Лондоне 11:10
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V" 11:05
На Урале два человека пострадали при крушении мотопараплана 11:01
В Москву пришло сентябрьское похолодание 10:32
Военные химики РФ установили мировой рекорд 09:38
Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
Что изменится в жизни россиян в июне. Главные законы
30.05.2021 14:17
Рубрика: Общество

Ученые назвали лучшее время дня для физических упражнений

Текст: Ирина Невинная
Вечерние упражнения могут быть более эффективны по сравнению с утренними для улучшения метаболического здоровья. Это показало исследование, в котором приняли участие мужчины с избыточным весом, чей рацион содержал избыток жиров. Ученые выяснили, что тренировки во второй половине дня и вечером смягчают нежелательные последствия жирной диеты для здоровья, в то время как утренние упражнения - нет, сообщает The New York Times.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Для нового исследования, результаты которого были опубликованы в мае в журнале Diabetologia, ученые Института исследований здоровья при Австралийском университете в Фицрое, Австралия, и ряда других учреждений, решили не только сравнить эффект от тренировок, изменяя время их проведения, но также учесть рацион участников.

Фото: iStock
Врач-диетолог предупредила об опасности разогретых макарон

Были отобраны в целом здоровые мужчины, но уже имевшие избыточный вес. Добровольцев обследовали - проверили их аэробную подготовку, уровень холестерина и сахара в крови. Рацион, который предложили участникам, содержал примерно 65% жиров, так как исследователи хотели узнать, как время физических упражнений может повлиять на жировой обмен. Для этого добровольцев разделили на три группы. Две группы должны были ежедневно тренироваться, в 6:30 утра и 6:30 вечера соответственно. Третья контрольная группа продолжала вести сидячий образ жизни.

Упражнения у утренней и вечерней групп были идентичны: чередовались короткие, интенсивные интервальные тренировки на велотренажерах в один день с более легкими и длительными упражнениями на следующий. Через пять дней были проведены первые контрольные тесты.

Результаты были несколько тревожными. После первых пяти дней жирной пищи уровень холестерина у мужчин вырос, причем ухудшились показатели "плохого холестерина" - липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Кроме того, анализы показали наличие маркеров, связанных с метаболическими и сердечно-сосудистыми проблемами.

Как показало исследование, утренняя зарядка мало способствовала смягчению этих последствий. Добровольцы из группы, которые тренировались утром, показали тот же повышенный уровень холестерина и наличие маркеров, указывающее на сбои в метаболизме, что и в контрольной группе.

В то же время вечерние тренировки уменьшили негативные последствия плохого питания. Те, кто занимался в конце дня, показали более низкий уровень холестерина. Кроме того, у них оставался стабильным уровень сахара в крови в течение ночи, пока они спали.

"Вечерние упражнения обратили вспять или уменьшили неблагоприятные изменения в метаболизме, которые сопровождали диету с высоким содержанием жиров", - цитирует The New York Times доктора Трин Мохольдт из Норвежского университета науки и техники, которая руководила исследованием в Австралии в качестве приглашенного исследователя. В то же время утренняя зарядка улучшению метаболизма не способствовала.

Ученые пока не знают, почему более поздние тренировки оказались эффективнее утренних для улучшения метаболического здоровья. Ученые надеются продолжить исследования, а также изучить влияние времени физических упражнений на женщин и пожилых людей, а также взаимосвязь времени физических упражнений и сна.

При этом доктор Мохольдт подчеркивает: результаты исследование ни в коем случае не означают, что утренние тренировки вредны. "Любое упражнение лучше, чем не упражняться, - говорит ученый. - Однако тренировки в более позднее время дня могут иметь уникальные преимущества для улучшения жирового обмена и контроля уровня сахара в крови, особенно если вы придерживаетесь диеты с высоким содержанием жиров".

Общество Здоровье

Главное сегодня

В "Белавиа" назвали условия для полетов в Крым из Беларуси
В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России
Премьер Баварии призвал европейский регулятор ускорить регистрацию "Спутника V"
Собянин объяснил майский скачок заболеваемости коронавирусом
Вильфанд рассказал о заморозках в ряде регионов России
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией