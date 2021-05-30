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Умер актер Гэвин МакЛауд - капитан из "Лодки любви"

Новости
    30.05.2021, 14:32
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/IMDb Фото: twitter.com/IMDb
Фото: twitter.com/IMDb

Американский актер Гэвин МакЛауд скончался утром 29 мая в своем доме в Палм-Дезерт, Калифорния, в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ABC News.

Как уточнила падчерица пятикратного номинанта премии "Золотой глобус", МакЛауд ничем особо не болел и отошел в силу почтенного возраста, то есть умер от старости.

Коллеги скорбят в социальных сетях и вспоминают усопшего исключительно добрым словом.

Аллан Джордж Си (настоящее имя) родился в 1931 году в Нью-Йорке, отец - из коренных американцев. Си изучал актерское мастерство. Служил в ВВС. Экранный дебют - микророль на ТВ в 58-м. В дальнейшей фильмографии - более ста работ. Самые прославленные среди них - Хэппи из комедии "Флот МакХэйла", Мюррей Слотер в ситкоме "Мэри Тайлер Мур" и жизнерадостный капитан Меррилл Стубинг в комедийной "мыльной опере" "Лодка любви", национальной кузнице кадров. Критика сериал откровенно презирала, но зритель приветствовал. Что вылилось в десять сезонов шоу, телефильм и непродолжительный перезапуск.

Среди других работ актера - "Люди в космосе", "Операция "Нижняя юбка", "Шоу Дика Ван Дайка" (это на нем частично основан сериал "Ванда/Вижн"), "Семейка монстров", "Сыромятная плеть", "Перри Мейсон", сериалы "Мой любимый марсианин", "Ангелы Чарли", "Чудо-женщина".

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