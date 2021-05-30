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В России установлена административная ответственность за нарушение требований в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.
Наибольшая доля кибератак по-прежнему нацелена на органы госвласти. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Российская газета" публикует подписанный президентом Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Согласно поправкам в КоАП нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, если такие действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа. Должностным лицам в этом случае грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а юридическим лицам - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Аналогичный штраф грозит чиновникам и руководителям компаний, если они нарушат порядок информирования и реагирования на компьютерные инциденты и атаки в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры. А вот юрлицам за это уже грозит штраф от ста тысяч до полумиллиона рублей.

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Примерно такие же штрафы грозят за нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между российскими субъектами критической инфраструктуры, а также с иностранными организациями. Будут штрафовать руководителей и за непредставление или нарушение сроков представления сведений о присвоении объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий. Должностным лицам грозит штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, юридическим - от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления информации о хакерских атаках в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ также влечет за собой наложение штрафа.

Руководители согласно КоАП могут быть наказаны за это на сумму от десяти до пятидесяти тысяч рублей, а вот юрлицам грозит уже штраф от ста до пятисот тысяч рублей.

Законом устанавливается годичный срок давности привлечения к административной ответственности за все перечисленные административные правонарушения. Предусматривается проведение административного расследования, если после выявления правонарушения осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат. Федеральный закон о внесении изменений в КоАП вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Власть Право Административное право Хакерские атаки Административное законодательство Комментарии к документам

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