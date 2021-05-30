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В Android нашли секретную возможность, которую скрывал Google

Текст:   Антон Благовещенский
30.05.2021,  
20:49

Компания Google сделала практически невозможным отключение определения местоположения, причем об этом знали многие менеджеры и инженеры, следует из судебных документов.

Как пишет Business Insider, смартфоны на Android собирали данные о местоположении даже тогда, когда пользователи отключали необходимые настройки. В Google, как утверждается, принуждали производителей устройств, таких как LG, делать такие настройки как можно более недоступными.

Лучше избегать. Названы "убивающие" смартфон приложения

Единственный способ сделать так, чтобы Google не мог определять локации пользователя, такие как "Дом" и "Работа" - это вручную сбросить эти данные, установив точки "Дом" и "Работа" как случайные, рассказал бывший топ-менеджер Google Maps.

Согласно судебным документам, компания использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей - например, с использованием Wi-Fi или через сторонние приложения, не связанные с Google.

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