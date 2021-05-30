В Android нашли секретную возможность, которую скрывал Google

Компания Google сделала практически невозможным отключение определения местоположения, причем об этом знали многие менеджеры и инженеры, следует из судебных документов.

Как пишет Business Insider, смартфоны на Android собирали данные о местоположении даже тогда, когда пользователи отключали необходимые настройки. В Google, как утверждается, принуждали производителей устройств, таких как LG, делать такие настройки как можно более недоступными.

Единственный способ сделать так, чтобы Google не мог определять локации пользователя, такие как "Дом" и "Работа" - это вручную сбросить эти данные, установив точки "Дом" и "Работа" как случайные, рассказал бывший топ-менеджер Google Maps.

Согласно судебным документам, компания использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей - например, с использованием Wi-Fi или через сторонние приложения, не связанные с Google.