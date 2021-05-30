В "Белавиа" назвали условия для полетов в Крым из Беларуси

Отвечая на вопрос ведущего, планируются ли сейчас полеты в Крым, Чергинец отметил, что пока что самолеты авиакомпании на полуостров летать не будут. "Что должно случиться, чтобы "Белавиа" полетела в Крым? В первую очередь, и это не надо скрывать, должно быть политическое признание Крыма как (части) российского государства", - отметил гендиректор авиакомпании.

Игорь Чергинец также отметил, что при наличии соответствующего политического решения "Белавиа" может рассмотреть вопрос об организации полетов в Крым после анализа "коммерческих вопросов".

"Если посмотреть на историю наших полетов "Белавиа" в Крым, в то время это был украинский Крым, мы выполняли полеты с перерывами - то летаем, то не летаем. То есть пассажиры, то нет пассажиров. Там в аэропорту цены подняли, мы не летаем. Снизили - летаем", - заявил Чергинец, подчеркнув, что коммерческая составляющая в работе авиакомпании играет важную роль.