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30.05.2021 21:02
Рубрика: Власть

В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование

Текст: Татьяна Замахина

Более 9,6 млн избирателей приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы к 17:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба партии.

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"Из них более 6 млн избирателей сделали свой выбор в онлайн на сайте pg.er.ru, 3 млн 625 тыс. человек проголосовали очно", - говорится в сообщении.

В регионах Дальнего Востока, где предварительное голосование на момент публикации уже завершилось, участие в нем приняли более 650 тыс. избирателей.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" не фиксирует нарушений, которые могут повлиять на итоги голосования.

Участие в отборе является обязательным для выдвижения от партии. Основной формой проведения голосования в этом году был онлайн-формат - с 24 по 30 мая. В очном формате праймериз проходили 30 мая.

Подсчет голосов стартует в тот же день в 21.00 по московскому времени. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, утвердят на партийном съезде 19 июня в Москве.

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