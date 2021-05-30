В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в результате стрельбы есть пострадавшие. Точное их количество на данный момент неизвестно. Известно, что злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов. По данным источника "Интерфакс", инцидент произошел в Чкаловском районе. Мужчина произвел несколько выстрелов по прохожим из балкона собственной квартиры.

Предположительно, он стрелял из карабина "Сайга". Предварительно пострадали два человека, однако официального подтверждения данной информации пока нет.