В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России

Призыв спикера Европейского парламента Дэвид Сассоли о необходимости ужесточения антироссийских санкций неактуален, ведь прежние ограничения эффекта не возымели. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Сассоли ранее призвал ужесточить санкции Евросоюза против российских должностных лиц, однако не уточнил, в связи с чем конкретно он требует новых ограничительных мер. Вопрос ему был задан в целом о проблемах, которые есть в отношениях ЕС и РФ.

Морозов, которого цитирует RT, назвал такой подход устаревшим. Он напомнил, что Россия уже давно находится под санкциями. Однако эффективности таких мер препятствует тот факт, что она является самодостаточным государством и может проводить "политику в интересах собственного народа". "Санкции работают только против малых государств, которые во многом зависят от своих иностранных партнеров", - указал Морозов.

Он также подчеркнул, что России, которая сама является частью Европы, чужд путь конфронтации.

"Но если недружественная политика в отношении нашего государства будет продолжаться, то нам придется отвечать тем же, - уверен парламентарий. - А это не в интересах ни нашего народа, ни европейского".