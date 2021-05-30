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30.05.2021 12:39
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали неактуальным призыв ужесточить санкции против России

Текст: Татьяна Замахина

Призыв спикера Европейского парламента Дэвид Сассоли о необходимости ужесточения антироссийских санкций неактуален, ведь прежние ограничения эффекта не возымели. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Фото: iStock
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Сассоли ранее призвал ужесточить санкции Евросоюза против российских должностных лиц, однако не уточнил, в связи с чем конкретно он требует новых ограничительных мер. Вопрос ему был задан в целом о проблемах, которые есть в отношениях ЕС и РФ.

Морозов, которого цитирует RT, назвал такой подход устаревшим. Он напомнил, что Россия уже давно находится под санкциями. Однако эффективности таких мер препятствует тот факт, что она является самодостаточным государством и может проводить "политику в интересах собственного народа". "Санкции работают только против малых государств, которые во многом зависят от своих иностранных партнеров", - указал Морозов.

Он также подчеркнул, что России, которая сама является частью Европы, чужд путь конфронтации.

"Но если недружественная политика в отношении нашего государства будет продолжаться, то нам придется отвечать тем же, - уверен парламентарий. - А это не в интересах ни нашего народа, ни европейского".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции Россия и Евросоюз

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