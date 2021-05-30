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Рубрика: Власть

Приземлят в стране

В Госдуме поддержали поправки о филиалах IT-гигантов в РФ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Резонансный законопроект, обязывающий крупные IT-компании открывать филиалы или представительства в России, получил одобрение от профильных ведомств и Комитета Госдумы по информполитике. Документ, который касается интернет-ресурсов с ежедневной российской аудиторией более 0,5 миллиона пользователей, рекомендован к принятию в первом чтении.

Один из авторов инициативы, глава указанного комитета Александр Хинштейн, объяснил необходимость нововведений тем, что крупнейшие интернет-ресурсы в большинстве своем отказываются от конструктивного диалога с РФ. При этом российские компании пока что находятся в заведомо невыгодном положении по сравнению с ними. Требования, по оценке Хинштейна, максимально просты. Ресурс должен разместить электронную форму для взаимодействия с гражданами и организациями. На сайте Роскомнадзора нужно открыть личный кабинет для контактов с государством. И самое главное - создать на территории РФ филиал или учредить российское юрлицо. По данным комитета, проект затронет все активно представленные в РФ иностранные соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch), мессенджеры и почтовые сервисы (WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail). По словам Хинштейна, под действие законопроекта могут также подпасть поисковики (Google, Bing), провайдеры хостингов (включая Amazon), сервисы онлайн-торговли (в частности, Aliexpress, Ikea, Iherb) и Wikipedia.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Обсуждение проекта прошло с участием ряда упомянутых компаний. В частности, в Aliexpress.com и Iherb.com заявили, что уже выполнили требования закона. В Amazon поинтересовались, "не будет ли замены судебной власти" в случае принятия таких поправок. Как пояснил Хинштейн, новые меры развивают полномочия Роскомнадзора, и речь идет именно о внесудебном порядке реагирования. В некоммерческом партнерстве "Викимедиа РУ" (управляет российской версией Википедии) высказали опасения, что после открытия филиала НКО получит статус иноагента. Однако Хинштейн напомнил, что для этого надо заниматься именно политической деятельностью.

Самая серьезная мера - ограничение доступа к ресурсу

Представители минцифры, Роскомнадзора, ФАС и Центробанка сообщили, что поддерживают законопроект. Замглавы минцифры Бэлла Черкесова при этом подчеркнула, что он не направлен на то, чтобы выдавить с рынка зарубежные компании. Основная цель - именно выровнять условия для российских и иностранных ресурсов. Замруководителя ФАС Алексей Доценко добавил, что в проекте "нет ничего такого, чего бы эти компании не делали уже на других рынках". Так что логично, чтобы они повторили это и на российском.

Нарушение норм закона может повлечь запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом (со стороны российских рекламодателей). Предусмотрены еще два запрета - на проведение платежей в адрес компании, а также на сбор и трансграничную передачу персональных данных. И наконец, самая серьезная мера - частичное или полное ограничение доступа к ресурсу. "Это либо снижение трафика, либо блокировка на территории нашей страны", - пояснил глава комитета. Он уточнил, что меры принуждения будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора.

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