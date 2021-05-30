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Рубрика: В мире

В Испании научились выявлять коронавирус по изображению глаз

Текст: Юрий Когалов

В Испании представили технологию, способную по фотографии глаз определить, болен человек COVID-19 или нет. Накануне ее в реальных условиях опробовали на посетителях одного из гастрономических пространств Валенсии.

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Для этого людям на входе выдавали специальные очки, которые фотографировали только глаза, а искусственный интеллект анализировал изображение по определенным алгоритмам. Для получения результата необходимо всего три секунды, отмечает телеканал RTVE.

"После месяцев исследований мы поняли, что воспалительный паттерн, характерный для COVID-19, отражается в глазах", - рассказала Паула Бонед, глава проекта OcuTech, объединившей команды из Испании, США и Китая. По ее словам, совместными усилиями врачей и инженеров был создан алгоритм, выявляющий воспалительные процессы в глазах, вызванные именно коронавирусом, а не другими причинами.

Система анализирует полученное изображение и прогнозирует вероятность того, что у человека есть коронавирус. Фотография после изучения уничтожается, а человеку предлагается тут же пройти экспресс-тест на COVID-19. По крайней мере, именно так был организован процесс в Валенсии.

Как отметил Альфонсо Сориано директор компании Innoarea Projects, представившей эту технологию, подобный способ проверки отлично подходит для мест массового скопления людей: аэропортов, развлекательных центров, гостиниц, ресторанов. И каждый может сделать это самостоятельно, без привлечения специалистов.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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