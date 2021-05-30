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30.05.2021 23:18
Рубрика: В мире

Евро из пустоты

В Италии продали невидимую скульптуру
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Итальянскому художнику Сальваторе Гарау удалось то, что ни у кого раньше до этого не получалось. Впервые в истории он смог продать невидимую скульптуру за астрономические для столь необычного произведения деньги.

Работа под названием "I am" ("Я есть") была реализована на торгах одного из немногих итальянских аукционных домов, специализирующихся исключительно на современном искусстве. К удивлению собравшихся, убежденных в том, что "ничто" не может считаться арт-объектом, у Гарау есть единомышленники и почитатели. На это указывает то, что финальная цена произведения в 2,5 раза превысила изначально заявленную, достигнув отметки 15 тысяч евро.

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Доказательством того, что покупатель, имя которого не разглашается, приобрел не просто воздух, а произведение искусства, служит специальный сертификат. В нем отражено право собственности на нематериальную скульптуру. Вдобавок автор скульптуры, судя по всему, вдохновленный сказкой Андерсена "Новое платье короля", на полном серьезе сопроводил этот документ своими рекомендациями. Работа сможет поместиться только в частном доме, а для ее установки потребуется освободить пространство 1,5 на 1,5 метра. Специальное освещение и климат-контроль в месте ее расположения не обязательны, так как они не повлияют на восприятие произведения. Сам Гарау объяснил успешный исход аукциона тем, что пустота - это не что иное, как пространство, наполненное энергией. В прошлом году художник "выставил" в Милане свою работу "Будда в созерцании" - она представляла собой пустое пространство, ограниченное лентами на полу.

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