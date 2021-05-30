В Москву пришло сентябрьское похолодание

В воскресенье в Москву пришла сентябрьская погода, отметил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

К похолоданию в столичном регионе привело влияние скандинавского антициклона. По оценкам Евгения Тишковца, сегодня в Москве не ожидается сильных осадков. Однако из-за северо-восточного ветра будет довольно прохладно.

Температура будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Однако даже при этом в Москве воздух прогреется до плюс 15, а в Подмосковье - даже до плюс 16.