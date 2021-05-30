В США два человека погибли при крушении двух небольших самолетов

В штате Юта разбился одномоторный самолет. По данным местной пожарной службы, инцидент произошел на территории горнолыжного курорта Паудер-Маунтин в городе Иден.

На борту находились два человека. Один скончался на месте, второй получил ожоги 60 процентов тела и был госпитализирован, пишет РИА Новости. Крушение самолета стало причиной пожара, который быстро ликвидировали.

Другой легкомоторный самолет, на борту которого также были два человека, потерпел крушение в городе Пэрленд (штат Техас). По данным телеканал ABC13, в результате один человек погиб, а выжившая женщина отделалась переломом руки.

О причинах крушений самолетов информации нет. Специалисты приступили к расследованию инцидентов.