В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины

В Таиланде скончался посол Украины Андрей Бешта. Как сообщает местное издание Bangkok news, украинский дипломат умер, находясь на отдыхе с сыном на острове Ко Липе.

"Сегодня утром, 30 мая, полицейский участок Ко Липе был проинформирован о случае смерти в гостинице Bunga Resort, провинция Сатун, г-на Андрея Бешты, 45 лет, украинца, посла Украины в Таиланде", - приводит издание сообщение полиции.

По предварительной информации смерть дипломата произошла в следствие естественных причин, возможно, из-за острой сердечной недостаточности. Согласно показаниям его сына, Остапа, которого опросили полицейские, Андрей Бешта умер утром в воскресенье. Дипломат почувствовал себя нехорошо, проснулся из-за тошноты, после чего потерял сознание.

Подполковник полиции Бидансарипапонг, сообщил, что следователи осмотрели место происшествия, провели допрос ряда свидетелей. Уточняется, что смерть посла наступила на следующий день после того, как он с сыном прибыли на Ко Липе. Андрей Бешта был назначен послом Республики Украина в Таиланде в ноябре 2015 года.