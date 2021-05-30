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30.05.2021 11:29
Рубрика: Общество

Во Франции нашли редкую тубу времен Римской империи

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При раскопках в городке Баве на севере Франции найден римский духовой инструмент, датируемый III-IV веком. В отличие от других подобных находок, эта туба хорошо сохранилась, видимо, потому что хозяин разобрал ее на части и завернул в кожаный футляр, который спрятал под блоками известняка.

Фото: iStock
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Исследователям предстоит выяснить, какое событие времен Поздней Римской Империи побудило музыканта так поступить. В основном, тубу, как и другие духовые инструменты, римляне использовали во время сражений - для подачи сигнала к атаке и отступлению или во время маршей и смены караулов.

Музыкантов, играющих на тубах, которые имеют прямую форму (название инструмента произошло от латинского слова, означающего "трубка"), называли тубицинами. Изображения туб можно увидеть на барельефе колонны Траяна в Риме и на мозаике из ливийского Злитена.

Французские археологи под руководством Патриса Эрбена из археологической службы департамента Нор, который сообщил о находке, обнаружили артефакт во время раскопок на участке строительства остановочного комплекса по соседству с местом, где в римское время находился форум.

Туба была спрятана под тремя аккуратно уложенными известняковыми блоками в подземной галерее - криптопортике вместе с еще несколькими трубками из медного сплава. Она находилась в футляре, от которого мало что осталось.

Может быть, инструмент был спрятан или ритуально захоронен самим его владельцем или в память о нем. Когда это произошло, форум уже был заброшен и использовался в качестве источника каменного сырья для возведения городских стен.

Туба практически полностью сохранилась - от мундштука до раструба. Ее длина - 270 сантиметров, размер предыдущих аналогичных находок не превышал 130-180 сантиметров.

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