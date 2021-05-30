Володин назвал закон о выплатах семьях самым важным в мае

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос, какой законопроект из рассмотренных палатой в прошедшем месяце можно назвать самым важным. По оценке спикера, это меры адресной поддержки семей с детьми, направленные на реализацию положений Послания президента Федеральному собранию.

Одна из этих мер - пособие на детей от 8 до 16 лет, напомнил Володин, которого цитирует сайт ГД. Право на выплату, согласно новому закону, имеют единственные родители или родители, которые получают алименты по решению суда. При этом ребенку должно быть от 8 до 16 лет включительно, а среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте.

"Ежемесячная выплата составит 50% прожиточного минимума для детей в регионе, - уточнил Володин. - В среднем по стране это порядка 5650 рублей. Если в семье несколько детей, подходящих под это пособие, оно выплачивается на каждого из них".

Вторая из одобренных мер - новые выплаты на беременных. "Будущие мамы, вставшие на учет в медорганизациях после шести недель беременности, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку", - напомнил спикер.

Согласно этой инициативе, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в регионе, они получат новую ежемесячную выплату. Ее размер составит 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ. В среднем по стране это порядка 6350 рублей. Пособие будет выплачиваться ежемесячно до рождения ребенка.

И третья мера касается больничных на детей до семи лет. "Родители, воспитывающие маленьких детей, получат дополнительную защиту, - уточнил Володин. - Они будут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно - 100% среднего заработка независимо от стажа. Эта сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях".

Люди получат дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года, заявил спикер.

Он особо отметил работу Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов за работу над законопроектом о социальной поддержке семей с детьми. А кроме того - над законопроектом о порядке назначения и выплаты пенсий и социальной помощи, сохранении повышенной надбавки к пенсии сельским пенсионерам.

Самыми активными в зале пленарных заседаний в мае, по данным Володина, были Олег Быков ("Единая Россия"), Николай Осадчий (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР), Николай Рыжак ("Справедливая Россия").