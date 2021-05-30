Врач-диетолог предупредила об опасности разогретых макарон

Макароны могут быть полезными и даже используются в диетическом питании. Но в некоторых случаях этот продукт способен навредить здоровью. Специалисты рекомендуют употреблять его, соблюдая определенные условия.

Как рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина, макароны из твердых сортов пшеницы, содержащие много белка, можно сравнить с молочными продуктами или с мясом. Также полезными могут быть макароны из гречки, сои, стеклянная рисовая лапша и макароны из отрубной муки.

При отсутствии противопоказаний эксперт рекомендует включать их в рацион. Причем на основе макарон из твердых сортов пшеницы даже разработаны диеты для похудания. Но в таких блюдах не стоит использовать жирные соусы. Зато макароны можно употреблять даже вечером.

"Макаронами из твердых сортов пшеницы целесообразно ужинать, особенно если у человека нарушен сон, потому что аминокислоты, содержащиеся в них, способствуют синтезу нейромедиаторов, происходит седативное воздействие на нервную систему. Есть макароны на ночь рекомендуется также из-за того, что они содержат марганец, он воздействует на центральную нервную систему, усиливает сонливость", - отмечает Марият Мухина.

Есть еще одно важное условие, на которое указывает эксперт. Она рекомендует употреблять только свежие макароны. По ее словам, при повторном разогревании, особенно в микроволновке, содержащийся в этом продукте крахмал, становится модифицированным и плохо переваривается. Но есть и другая проблема.

"В результате повторной обработки от него, можно сказать, отрываются электроны, и макароны содержат уже свободные радикалы. Свободные радикалы - это вещества, которые вызывают мутации в клетках, это вредные вещества, потом нужны "горы" антиоксидантов, чтобы вывести их из организма, нейтрализовать их вредоносный эффект", - предупреждает диетолог.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.