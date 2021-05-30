В Минобороны России несколько изменили правила для мальчишек и девчонок, поступающих в ведомственные довузовские образовательные учреждения. В министерстве сообщили, что срок приема личных дел кандидатов в суворовцы, нахимовцы и кадеты в этом году продлен с 1 до 10 июня.

Поступить в кадеты "дистанционно" в этом году не получится. Фото: Сергей Михеев/РГ

Такое решение глава минобороны Сергей Шойгу принял в ответ на многочисленные обращения в Главное управление кадров МО и сами "кадетки". Ребята и их родители писали и туда, и министру, что сбор необходимых для поступления документов, в первую очередь медицинских справок, затягивается из-за повышенной загруженности в период пандемии коронавируса врачей и других специалистов. А без целого пакета обязательных бумаг мальчишек и девчонок просто не допустят к вступительным испытаниям.

Военные с этими доводами согласились и перенесли сроки подачи личных дел кандидатов на учебу. Напомним, что в прошлом году, когда обстановка с коронавирусом в стране была тяжелей, в минобороны прияли более радикальное решение - все необходимые документы поступающим разрешили отправить на электронную почту учебных заведений. А срок подачи личных дел в Суворовские, Нахимовское военно-морское и кадетские училища ограничили первым июля.

К слову, вступительные экзамены в довузовские образовательные учреждения Минобороны России тогда прошли в дистанционном режиме. Это было сделано для того, чтобы максимально обезопасить ребят от опасной инфекции. В нынешнем году от такой формы проверки знаний отказались. "Вступительные испытания будут проводиться в очном формате на территории училищ", - сообщили в ведомстве.

Там их ждут экзамены по русскому и иностранному языкам, математике. А также проверка психологической готовности к обучению в кадетке.

В нынешнем году военные продолжат практику использования выездных приемных комиссий. Это когда преподаватели учебных заведений минобороны отправляются в различные регионы России и там организуют набор суворовцев, нахимовцев и кадетов из хорошо подготовленных местных мальчишек и девчонок.

В нынешнем году военные продолжат практику использования выездных приемных комиссий

В ведомстве сообщили, что этим летом, к примеру, дополнительные выездные приемные комиссии пансионов воспитанниц Минобороны России отправят во Владивосток, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Новосибирск и Самару. У лучших учениц из этих городов появится шанс на учебу в Москве и Санкт-Петербурге. Именно там находятся военный пансион для девочек и его филиал.