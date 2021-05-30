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30.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 9694 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 9694 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3719
  • 2 Санкт-Петербург 829
  • 3 Московская область 748
  • 4 Ростовская область 179
  • 5 Воронежская область 145
  • 6 Нижегородская область 143
  • 7 Иркутская область 114
  • 8 Саратовская область 112
  • 9 Республика Саха (Якутия) 107
  • 10 Свердловская область 99
  • 11 Республика Крым 98
  • 12 Пермский край 96
  • 13 Краснодарский край 94
  • 14 Красноярский край 93
  • 15 Ленинградская область 90
  • 16 Республика Башкортостан 90
  • 17 Волгоградская область 87
  • 18 Челябинская область 87
  • 19 Самарская область 86
  • 20 Ульяновская область 85
  • 21 Республика Бурятия 83
  • 22 Ярославская область 77
  • 23 Новосибирская область 77
  • 24 Ставропольский край 75
  • 25 Брянская область 74
  • 26 Тверская область 72
  • 27 Пензенская область 71
  • 28 Архангельская область 70
  • 29 Оренбургская область 68
  • 30 Курская область 63
  • 31 Белгородская область 61
  • 32 Смоленская область 60
  • 33 Ивановская область 60
  • 34 Алтайский край 60
  • 35 Республика Карелия 59
  • 36 Омская область 59
  • 37 Тамбовская область 56
  • 38 Липецкая область 56
  • 39 Калининградская область 54
  • 40 Кемеровская область 53
  • 41 Кировская область 52
  • 42 Владимирская область 52
  • 43 Тюменская область 52
  • 44 Калужская область 51
  • 45 Тульская область 51
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 50
  • 47 Орловская область 48
  • 48 Рязанская область 48
  • 49 Республика Чувашия 48
  • 50 Астраханская область 47
  • 51 Республика Дагестан 46
  • 52 Удмуртская Республика 44
  • 53 Мурманская область 42
  • 54 Вологодская область 41
  • 55 Хабаровский край 39
  • 56 Севастополь 38
  • 57 Новгородская область 36
  • 58 Псковская область 35
  • 59 Костромская область 34
  • 60 Республика Коми 33
  • 61 Курганская область 32
  • 62 Приморский край 32
  • 63 Республика Татарстан 31
  • 64 Забайкальский край 30
  • 65 Республика Мордовия 29
  • 66 Республика Хакасия 28
  • 67 Сахалинская область 26
  • 68 Томская область 23
  • 69 Республика Алтай 19
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  • 71 Республика Марий Эл 16
  • 72 Республика Калмыкия 15
  • 73 Амурская область 14
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 76 Чеченская Республика 12
  • 77 Республика Ингушетия 10
  • 78 Камчатский край 9
  • 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 80 Республика Адыгея 6
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 4
  • 83 Ненецкий автономный округ 1
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область 0,02%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Республика Адыгея 0,05%
За последние сутки подтверждено 355 смертей:
  • Москва 59
  • Санкт-Петербург 39
  • Воронежская область 15
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 15
  • Краснодарский край 12
  • Свердловская область 11
  • Ленинградская область 9
  • Московская область 8
  • Волгоградская область 8
  • Пермский край 8
  • Саратовская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Алтайский край 8
  • Тверская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Челябинская область 6
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 6
  • Смоленская область 5
  • Тульская область 5
  • Пензенская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 5
  • Архангельская область 4
  • Республика Крым 4
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Калининградская область 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Оренбургская область 3
  • Тюменская область 3
  • Брянская область 2
  • Калужская область 2
  • Липецкая область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Вологодская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Ростовская область 2
  • Севастополь 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Хабаровский край 2
  • Белгородская область 1
  • Ивановская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Омская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1

За весь период по России умерло 121 162 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7386 человек:
  • Москва 2547
  • Московская область 602
  • Санкт-Петербург 498
  • Республика Саха (Якутия) 232
  • Саратовская область 195
  • Ростовская область 152
  • Воронежская область 136
  • Свердловская область 101
  • Иркутская область 96
  • Республика Башкортостан 95
  • Тамбовская область 93
  • Ленинградская область 93
  • Нижегородская область 89
  • Архангельская область 86
  • Челябинская область 86
  • Ивановская область 81
  • Волгоградская область 81
  • Красноярский край 80
  • Ульяновская область 74
  • Пермский край 72
  • Брянская область 71
  • Краснодарский край 70
  • Самарская область 69
  • Смоленская область 68
  • Оренбургская область 68
  • Республика Карелия 63
  • Ярославская область 62
  • Курская область 59
  • Псковская область 55
  • Тюменская область 51
  • Омская область 51
  • Республика Чувашия 49
  • Калининградская область 48
  • Кировская область 48
  • Тульская область 47
  • Пензенская область 47
  • Калужская область 46
  • Орловская область 46
  • Владимирская область 44
  • Рязанская область 44
  • Республика Бурятия 43
  • Удмуртская Республика 42
  • Новгородская область 41
  • Алтайский край 41
  • Республика Крым 39
  • Курганская область 39
  • Республика Дагестан 38
  • Вологодская область 37
  • Хабаровский край 34
  • Ханты-Мансийский автономный округ 33
  • Тверская область 32
  • Новосибирская область 29
  • Республика Хакасия 26
  • Республика Коми 25
  • Белгородская область 22
  • Липецкая область 22
  • Республика Мордовия 20
  • Ставропольский край 19
  • Республика Калмыкия 18
  • Республика Татарстан 18
  • Мурманская область 16
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 16
  • Томская область 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Забайкальский край 11
  • Сахалинская область 11
  • Костромская область 10
  • Чеченская Республика 9
  • Республика Адыгея 8
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Кемеровская область 8
  • Амурская область 8
  • Республика Алтай 6
  • Камчатский край 6
  • Астраханская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Марий Эл 5
  • Приморский край 5
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Магаданская область 4
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 677 870.

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