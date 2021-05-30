За сутки в России подтверждено 9694 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3719
- 2 Санкт-Петербург 829
- 3 Московская область 748
- 4 Ростовская область 179
- 5 Воронежская область 145
- 6 Нижегородская область 143
- 7 Иркутская область 114
- 8 Саратовская область 112
- 9 Республика Саха (Якутия) 107
- 10 Свердловская область 99
- 11 Республика Крым 98
- 12 Пермский край 96
- 13 Краснодарский край 94
- 14 Красноярский край 93
- 15 Ленинградская область 90
- 16 Республика Башкортостан 90
- 17 Волгоградская область 87
- 18 Челябинская область 87
- 19 Самарская область 86
- 20 Ульяновская область 85
- 21 Республика Бурятия 83
- 22 Ярославская область 77
- 23 Новосибирская область 77
- 24 Ставропольский край 75
- 25 Брянская область 74
- 26 Тверская область 72
- 27 Пензенская область 71
- 28 Архангельская область 70
- 29 Оренбургская область 68
- 30 Курская область 63
- 31 Белгородская область 61
- 32 Смоленская область 60
- 33 Ивановская область 60
- 34 Алтайский край 60
- 35 Республика Карелия 59
- 36 Омская область 59
- 37 Тамбовская область 56
- 38 Липецкая область 56
- 39 Калининградская область 54
- 40 Кемеровская область 53
- 41 Кировская область 52
- 42 Владимирская область 52
- 43 Тюменская область 52
- 44 Калужская область 51
- 45 Тульская область 51
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 50
- 47 Орловская область 48
- 48 Рязанская область 48
- 49 Республика Чувашия 48
- 50 Астраханская область 47
- 51 Республика Дагестан 46
- 52 Удмуртская Республика 44
- 53 Мурманская область 42
- 54 Вологодская область 41
- 55 Хабаровский край 39
- 56 Севастополь 38
- 57 Новгородская область 36
- 58 Псковская область 35
- 59 Костромская область 34
- 60 Республика Коми 33
- 61 Курганская область 32
- 62 Приморский край 32
- 63 Республика Татарстан 31
- 64 Забайкальский край 30
- 65 Республика Мордовия 29
- 66 Республика Хакасия 28
- 67 Сахалинская область 26
- 68 Томская область 23
- 69 Республика Алтай 19
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- 71 Республика Марий Эл 16
- 72 Республика Калмыкия 15
- 73 Амурская область 14
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 76 Чеченская Республика 12
- 77 Республика Ингушетия 10
- 78 Камчатский край 9
- 79 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 80 Республика Адыгея 6
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 4
- 83 Ненецкий автономный округ 1
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область 0,02%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Республика Адыгея 0,05%
За последние сутки подтверждено 355 смертей:
- Москва 59
- Санкт-Петербург 39
- Воронежская область 15
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Краснодарский край 12
- Свердловская область 11
- Ленинградская область 9
- Московская область 8
- Волгоградская область 8
- Пермский край 8
- Саратовская область 8
- Ульяновская область 8
- Алтайский край 8
- Тверская область 6
- Ставропольский край 6
- Челябинская область 6
- Красноярский край 6
- Иркутская область 6
- Смоленская область 5
- Тульская область 5
- Пензенская область 5
- Новосибирская область 5
- Томская область 5
- Архангельская область 4
- Республика Крым 4
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Оренбургская область 3
- Тюменская область 3
- Брянская область 2
- Калужская область 2
- Липецкая область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Ростовская область 2
- Севастополь 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Хабаровский край 2
- Белгородская область 1
- Ивановская область 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Омская область 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
За весь период по России умерло 121 162 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7386 человек:
- Москва 2547
- Московская область 602
- Санкт-Петербург 498
- Республика Саха (Якутия) 232
- Саратовская область 195
- Ростовская область 152
- Воронежская область 136
- Свердловская область 101
- Иркутская область 96
- Республика Башкортостан 95
- Тамбовская область 93
- Ленинградская область 93
- Нижегородская область 89
- Архангельская область 86
- Челябинская область 86
- Ивановская область 81
- Волгоградская область 81
- Красноярский край 80
- Ульяновская область 74
- Пермский край 72
- Брянская область 71
- Краснодарский край 70
- Самарская область 69
- Смоленская область 68
- Оренбургская область 68
- Республика Карелия 63
- Ярославская область 62
- Курская область 59
- Псковская область 55
- Тюменская область 51
- Омская область 51
- Республика Чувашия 49
- Калининградская область 48
- Кировская область 48
- Тульская область 47
- Пензенская область 47
- Калужская область 46
- Орловская область 46
- Владимирская область 44
- Рязанская область 44
- Республика Бурятия 43
- Удмуртская Республика 42
- Новгородская область 41
- Алтайский край 41
- Республика Крым 39
- Курганская область 39
- Республика Дагестан 38
- Вологодская область 37
- Хабаровский край 34
- Ханты-Мансийский автономный округ 33
- Тверская область 32
- Новосибирская область 29
- Республика Хакасия 26
- Республика Коми 25
- Белгородская область 22
- Липецкая область 22
- Республика Мордовия 20
- Ставропольский край 19
- Республика Калмыкия 18
- Республика Татарстан 18
- Мурманская область 16
- Ямало-Ненецкий автономный округ 16
- Томская область 15
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Забайкальский край 11
- Сахалинская область 11
- Костромская область 10
- Чеченская Республика 9
- Республика Адыгея 8
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Кемеровская область 8
- Амурская область 8
- Республика Алтай 6
- Камчатский край 6
- Астраханская область 5
- Севастополь 5
- Республика Марий Эл 5
- Приморский край 5
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Магаданская область 4
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 677 870.