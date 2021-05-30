За сутки в России подтверждено 9694 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3719

2 Санкт-Петербург 829

3 Московская область 748

4 Ростовская область 179

5 Воронежская область 145

6 Нижегородская область 143

7 Иркутская область 114

8 Саратовская область 112

9 Республика Саха (Якутия) 107

10 Свердловская область 99

11 Республика Крым 98

12 Пермский край 96

13 Краснодарский край 94

14 Красноярский край 93

15 Ленинградская область 90

16 Республика Башкортостан 90

17 Волгоградская область 87

18 Челябинская область 87

19 Самарская область 86

20 Ульяновская область 85

21 Республика Бурятия 83

22 Ярославская область 77

23 Новосибирская область 77

24 Ставропольский край 75

25 Брянская область 74

26 Тверская область 72

27 Пензенская область 71

28 Архангельская область 70

29 Оренбургская область 68

30 Курская область 63

31 Белгородская область 61

32 Смоленская область 60

33 Ивановская область 60

34 Алтайский край 60

35 Республика Карелия 59

36 Омская область 59

37 Тамбовская область 56

38 Липецкая область 56

39 Калининградская область 54

40 Кемеровская область 53

41 Кировская область 52

42 Владимирская область 52

43 Тюменская область 52

44 Калужская область 51

45 Тульская область 51

46 Ханты-Мансийский автономный округ 50

47 Орловская область 48

48 Рязанская область 48

49 Республика Чувашия 48

50 Астраханская область 47

51 Республика Дагестан 46

52 Удмуртская Республика 44

53 Мурманская область 42

54 Вологодская область 41

55 Хабаровский край 39

56 Севастополь 38

57 Новгородская область 36

58 Псковская область 35

59 Костромская область 34

60 Республика Коми 33

61 Курганская область 32

62 Приморский край 32

63 Республика Татарстан 31

64 Забайкальский край 30

65 Республика Мордовия 29

66 Республика Хакасия 28

67 Сахалинская область 26

68 Томская область 23

69 Республика Алтай 19

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 19

71 Республика Марий Эл 16

72 Республика Калмыкия 15

73 Амурская область 14

74 Кабардино-Балкарская Республика 14

75 Карачаево-Черкесская Республика 12

76 Чеченская Республика 12

77 Республика Ингушетия 10

78 Камчатский край 9

79 Республика Северная Осетия-Алания 9

80 Республика Адыгея 6

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 4

83 Ненецкий автономный округ 1

84 Чукотский автономный округ 1

85 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область 0,02%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Республика Адыгея 0,05% За последние сутки подтверждено 355 смертей: Москва 59

Санкт-Петербург 39

Воронежская область 15

Нижегородская область 15

Самарская область 15

Краснодарский край 12

Свердловская область 11

Ленинградская область 9

Московская область 8

Волгоградская область 8

Пермский край 8

Саратовская область 8

Ульяновская область 8

Алтайский край 8

Тверская область 6

Ставропольский край 6

Челябинская область 6

Красноярский край 6

Иркутская область 6

Смоленская область 5

Тульская область 5

Пензенская область 5

Новосибирская область 5

Томская область 5

Архангельская область 4

Республика Крым 4

Курская область 3

Орловская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Калининградская область 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Оренбургская область 3

Тюменская область 3

Брянская область 2

Калужская область 2

Липецкая область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Ростовская область 2

Севастополь 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Ивановская область 1

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Омская область 1

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1 За весь период по России умерло 121 162 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7386 человек: Москва 2547

Московская область 602

Санкт-Петербург 498

Республика Саха (Якутия) 232

Саратовская область 195

Ростовская область 152

Воронежская область 136

Свердловская область 101

Иркутская область 96

Республика Башкортостан 95

Тамбовская область 93

Ленинградская область 93

Нижегородская область 89

Архангельская область 86

Челябинская область 86

Ивановская область 81

Волгоградская область 81

Красноярский край 80

Ульяновская область 74

Пермский край 72

Брянская область 71

Краснодарский край 70

Самарская область 69

Смоленская область 68

Оренбургская область 68

Республика Карелия 63

Ярославская область 62

Курская область 59

Псковская область 55

Тюменская область 51

Омская область 51

Республика Чувашия 49

Калининградская область 48

Кировская область 48

Тульская область 47

Пензенская область 47

Калужская область 46

Орловская область 46

Владимирская область 44

Рязанская область 44

Республика Бурятия 43

Удмуртская Республика 42

Новгородская область 41

Алтайский край 41

Республика Крым 39

Курганская область 39

Республика Дагестан 38

Вологодская область 37

Хабаровский край 34

Ханты-Мансийский автономный округ 33

Тверская область 32

Новосибирская область 29

Республика Хакасия 26

Республика Коми 25

Белгородская область 22

Липецкая область 22

Республика Мордовия 20

Ставропольский край 19

Республика Калмыкия 18

Республика Татарстан 18

Мурманская область 16

Ямало-Ненецкий автономный округ 16

Томская область 15

Кабардино-Балкарская Республика 12

Забайкальский край 11

Сахалинская область 11

Костромская область 10

Чеченская Республика 9

Республика Адыгея 8

Карачаево-Черкесская Республика 8

Кемеровская область 8

Амурская область 8

Республика Алтай 6

Камчатский край 6

Астраханская область 5

Севастополь 5

Республика Марий Эл 5

Приморский край 5

Республика Северная Осетия - Алания 4

Магаданская область 4

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 677 870.