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31.05.2021 15:05
Рубрика: В мире

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Текст: Юрий Когалов

Авиакомпания Air France отменила два запланированных на понедельник рейса из Парижа в Москву. Об этом свидетельствует табло с расписанием на сайте перевозчика.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Согласно данным авиакомпании, отменен как утренний рейс, который должен был вылететь в 9.25, так и вечерний, запланированный на 19.25.

Отмечается, что Air France не смогла получить разрешение на вход воздушное пространство от российских властей при полете в обход Беларуси. Ранее по этой причине уже было отменено несколько рейсов. Не исключено, что отмены продолжатся и в будущем.

Напомним, на прошлой неделе лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью после инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

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