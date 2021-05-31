Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Авиакомпания Air France отменила два запланированных на понедельник рейса из Парижа в Москву. Об этом свидетельствует табло с расписанием на сайте перевозчика.

Согласно данным авиакомпании, отменен как утренний рейс, который должен был вылететь в 9.25, так и вечерний, запланированный на 19.25.

Отмечается, что Air France не смогла получить разрешение на вход воздушное пространство от российских властей при полете в обход Беларуси. Ранее по этой причине уже было отменено несколько рейсов. Не исключено, что отмены продолжатся и в будущем.

Напомним, на прошлой неделе лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Беларусью после инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.