Армейские игры впервые пройдут в 12 странах, в том числе в Катаре

VII Армейские международные игры в этом году планируется провести на территории более десятка стран. Об этом в интервью официальной газете министерства обороны РФ "Красная звезда" сообщил начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев. По его словам, представители сразу 12 государств выразили готовность организовать состязания при соблюдении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. При этом впервые в качестве соорганизаторов игр выступят Алжир, Вьетнам, Катар и Сербия. На предстоящие состязания, по словам генерала Бувальцева, уже заявилось рекордное количество участников - 269 команд из 41 государства. Впервые будут участвовать Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия.

Российские военные вплотную готовятся к выступлениям на международной арене. "Неотъемлемым условием подготовки войск в летнем периоде обучения остается принцип состязательности, который наиболее масштабно реализуется в ходе проведения Армейских международных игр, - заявил Иван Бувальцев. - Отмечу, что всего к участию в отборочных состязаниях Армейских международных игр - 2021 привлекалось более 459 тысяч военнослужащих".

В июне завершается четвертый этап АрМИ-2021, по итогам которых будут отобраны команды для участия в 33 конкурсах международного этапа состязаний. Они пройдут в период с 22 августа по 4 сентября текущего года.

При этом один из международных конкурсов - соревнование горных подразделений в зимних условиях "Саянский марш" - прошел в апреле. Победу в нем одержала команда Российской Федерации.

Генерал Бувальцев также рассказал, что в ближайшие дни в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье состоится третья, заключительная международная планирующая конференция по подготовке и проведению игр, сразу после которой пройдет рекогносцировка мест проведения конкурсов на территории Российской Федерации. Затем планируется проведение учебно-методического сбора с главными судьями конкурсов и должностными лицами организационных комитетов конкурсов и штаба АрМИ-2021.