Axios: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии

Президент США Джо Байден изучает возможность назначения двух представительниц семьи Кеннеди на должности послов. Об этом сообщает американский портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, дочь экс-президента Джона Кеннеди Кэролайн может быть назначена послом в Австралии, а вдова сенатора Теда Кеннеди Викки послом в Западной Европе, пишет РИА Новости. Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Кэролайн Кеннеди служила послом США в Японии при второй администрации президента Барака Обамы. Тед Кеннеди был другом Байдена, они вместе проработали в сенате 36 лет. Его супруга Викки является юристом и выступает за контроль над огнестрельным оружием.