Axios: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии

Кэролайн Кеннеди. Фото: Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Президент США Джо Байден изучает возможность назначения двух представительниц семьи Кеннеди на должности послов. Об этом сообщает американский портал Axios, ссылаясь на информированные источники.
По их данным, дочь экс-президента Джона Кеннеди Кэролайн может быть назначена послом в Австралии, а вдова сенатора Теда Кеннеди Викки послом в Западной Европе, пишет РИА Новости. Белый дом отказался комментировать данную информацию.
Кэролайн Кеннеди служила послом США в Японии при второй администрации президента Барака Обамы. Тед Кеннеди был другом Байдена, они вместе проработали в сенате 36 лет. Его супруга Викки является юристом и выступает за контроль над огнестрельным оружием.