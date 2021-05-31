Банк ВТБ отменил комиссию при оплате коммунальных услуг

Комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов при оплате в банкоматах и в "ВТБ Онлайн" отменил банк ВТБ.

Комиссия отменяется с 1 июня. До сих пор она составляла 0,6%, минимальная сумма комиссии - 20 рублей.

"Количество платежей через "ВТБ Онлайн" быстро растет: в апреле число операций достигло 10 млн, что на 10% выше, чем в 2020 году. Также увеличилось и количество платежей за коммунальные услуги и штрафы - на 14% и 20% соответственно", - рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Комиссия за другие виды платежей, например, за телевидение, медицинские или образовательные услуги, теперь составит 0,9%, при этом ограничения по минимальной сумме комиссии не будет, а максимальный размер составит 1 000 рублей. Новые условия будут действовать для всех пользователей "ВТБ Онлайн", а также при оплате через банкоматы банка по картам ВТБ.

Сейчас в мобильном приложении и интернет-банке "ВТБ Онлайн" доступно 20 тысяч поставщиков. Также клиенты могут оплатить услуги более 65 тысяч поставщиков, зарегистрированных в системе ГИС ЖКХ. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии.