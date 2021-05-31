Белоусов: Металлурги должны вернуть государству сверхдоходы на 100 млрд рублей

Российские металлурги должны вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Эти доходы были получены в период высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей", - сказал Белоусов в эфире телеканала РБК.

Он добавил, что обсуждал с представителями некоторых компаний эту сумму. Металлурги, по словам Белоусова, конечно, понимают, что сверхдоходы нужно будет возвращать в бюджет. Но решений о механизме изъятий пока нет. Тем не менее, сверхдоходы будут изъяты, заверил первый вице-премьер.