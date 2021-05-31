Белоусов считает, что соглашения по стабилизации цен сработали

Соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло сработали, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Срок действия соглашений истекает 1 июня, но компании планируют удерживать цены дальше.

"Насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они достаточно понимают последствия", - сказал Белоусов в эфире телеканала РБК.

По его словам, также планируется интервенция на рынке сахара.

Соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло было подписано Минпромторгом, Минсельхозом, производителями и крупнейшими российскими ретейлерами было подписано в декабре 2020 года и действовало до 1 апреля, а затем было продлено до 1 июня 2021 года для сахара и до 1 октября 2021 года - для масла. Отпускные цены на заводах должны быть на сахар не выше 36 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло - не выше 95 рублей за литр. В рознице были установлены цены на сахар не более 46 рублей, а на масло - не более 110 рублей