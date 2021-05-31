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Рубрика: Экономика

В ожидании от лета

Туры в Турцию на июнь запланировали более 300 тысяч россиян
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
Продление ограничений на прямое авиасообщение с курортами Турции на июнь приведет к отмене туров более 300 тысяч россиян, отмечают представители туриндустрии. При этом около 500 тысяч россиян уже отменили туры на апрель и май. Общая стоимость туров в Турцию, купленных с вылетом с 15 апреля по 30 июня этого года, оценивается более чем в 600 млн евро. Если туристы начнут по действующим правилам требовать возврата денег, на рынке могут произойти банкротства.
Вылеты в Турцию могут начаться через неделю после отмены ограничений. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Вылеты в Турцию могут начаться через неделю после отмены ограничений. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Вылеты в Турцию могут начаться через неделю после отмены ограничений. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ограничения были введены с 15 апреля, срок их действия истекает 1 июня. Но решение о снятии ограничений или продлении должен принять оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На момент подписания номера в печать сообщений о принятом решении так и не поступило. В Ростуризме на вопросы "РГ" о сценариях развития ситуации и правилах взаимодействия туроператоров с туристами ответили, что ждут решения оперштаба.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Если ограничения будут сняты, запустить рейсы с 1 июня туроператоры не смогут. "В случае снятия ограничений на авиасообщение с Турцией первые рейсы могут состояться через неделю", - рассказали "РГ" в пресс-службе туроператора Tez Tour. Так как продажи туров были прекращены, сейчас рейсы заполнены не более чем наполовину, говорит директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Потому авиакомпании, которые будут обязаны выполнять полеты после снятия ограничений, попадут в очередную финансовую яму, считает он. Однако последствия будут серьезнее, если ограничения продлят. Туроператоры готовятся именно к такому варианту.

Клиентам, чьи вылеты в Турцию могут не состояться в связи с ограничением авиасообщения, туроператоры уже предлагают перенести даты отдыха на осенний период. В некоторых случаях переносы предлагают на июль в рамках специальных акций с сохранением стоимости туров.

Многие туры приобретались по акциям раннего бронирования по меньшим ценам, чем те, что действуют сейчас. К тому же туры на июнь дешевле, чем на июль. Так что туроператорам приходится решать, просить ли доплату у туристов или самим компенсировать дополнительные затраты.

Туры в Турцию, купленные на июнь этого года, туроператоры предлагают туристам перенести на осень

Часто путешественники не вносили полностью оплату за туры. Внести все деньги они должны были за пару недель до выезда. Сейчас из-за неопределенности туристы выжидают и оплату не вносят. Представители туроператоров говорят, что относятся к таким путешественникам с пониманием и идут навстречу, не требуя предоплаты, даже если сроки по договору уже наступили.

Впрочем, больше всего представителей туррынка и туристов пугает неопределенность. "Туристы предъявляют претензии турагентам, требуют документы на туры в Турцию с 1 июня, поскольку о продлении ограничений на полеты не сообщалось", - рассказывает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Туристы, которые должны вылететь в Турцию в первую неделю июня, за несколько дней до намеченного вылета не понимают, смогут ли они воспользоваться купленными турами. Потому объединение даже обращалось к председателю оперштаба Татьяне Голиковой с просьбой предоставить официальную информацию о планах по поводу авиасообщения с Турцией.

Фото: AP Photo/Nariman El-Mofty
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Затягивание принятия решения вызывает у путешественников чувство неопределенности, особенно у тех, чьи вылеты были запланированы на первые числа июня. При этом бронирования отелей активны. В итоге переносить брони за несколько дней до начала тура будет гораздо сложнее, чем это можно было бы сделать заранее, указывают туроператоры.

Ситуация осложняется еще и правовой неопределенностью. Формально туристы, купившие туры с 15 апреля до конца июня, после введения ограничений на полеты в Турцию могут потребовать возврата денег. Постановление правительства, по которому туроператоры могли переносить без возвращения денег туры, отмененные в прошлом году, не распространяется на туры, купленные в этом году. Но деньги туристов уже перечислены отелям, так что в реальности вернуть их сейчас туристам будет очень сложно. Пока туристы не требовали немедленного возврата, ориентируясь на ситуацию прошлого года, говорит представитель одного из туроператоров. "Но если такие требования начнут поступать, не все туроператоры смогут их выполнить. Тогда на рынке с высокой долей вероятности возможны банкротства".

Экономика Туризм

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