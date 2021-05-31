Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ

Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2021 прошли штатно, сообщает Рособрнадзор. По предварительным данным, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ.

Напомним, сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по географии, химии и литературе. Всего на сдачу экзаменов 31 мая зарегистрировалось около 184 тысяч участников.

- Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36, - сообщает Рособрнадзор. - Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Следующий предмет на ЕГЭ - русский язык: он пройдет 3 и 4 июня.