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31.05.2021 18:37
Рубрика: Общество

Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2021 прошли штатно, сообщает Рособрнадзор. По предварительным данным, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В Рособрнадзоре сообщили об условиях сдачи ЕГЭ-2021

Напомним, сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по географии, химии и литературе. Всего на сдачу экзаменов 31 мая зарегистрировалось около 184 тысяч участников.

- Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36, - сообщает Рособрнадзор. - Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Следующий предмет на ЕГЭ - русский язык: он пройдет 3 и 4 июня.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор Нарушения при сдаче ЕГЭ

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