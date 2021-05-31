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31.05.2021 17:17
Рубрика: Экономика

ЦБ установил минимальный лимит переводов по номеру телефона

Текст: Игорь Зубков
Суточный лимит для переводов граждан через Систему быстрых платежей (СБП) с 10 июня не может быть ниже 150 тысяч рублей в день. Это решение Банка России зарегистрировал Минюст.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки", - отмечает Банк России.

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У Сбербанка суточный лимит для СБП - 50 тысяч рублей, хотя с карты на карту можно перевести (через СберБанк Онлайн) до 1 млн рублей в сутки. ВТБ с начала года увеличил максимальную сумму разового перевода через СБП в три раза - до 150 тысячи рублей. У Альфа-Банка суточный и разовый лимиты начинаются от 300 тысяч рублей. В Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода - 150 тысяч рублей с возможностью делать до 20 переводов в сутки.

Также с 1 апреля 2022 года банки, подключившиеся к СБП, будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт.

Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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