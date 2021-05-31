Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 152-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 12 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года

Статья 1

В абзаце восемнадцатом пункта 3 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3406; N 40, ст. 5322; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 31, ст. 4766; N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861; N 53, ст. 8461; 2019, N 49, ст. 6967; 2021, N 15, ст. 2446) слова "и городских округов" заменить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 2

В абзаце третьем пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст. 713; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 30, ст. 4567) слова "и городских округов" заменить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 3

В части тринадцатой статьи 41 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2887; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6967) слова "и городских округов" заменить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 4

Часть четвертую статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2014, N 49, ст. 6928; 2018, N 1, ст. 61; 2019, N 29, ст. 3851; 2021, N 15, ст. 2446) после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального округа,".

Статья 5

В абзаце одиннадцатом пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; 2018, N 11, ст. 1591) слова "и городских округов" заменить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 6

В статье 61 Федерального закона от 18 июня 2001 года N 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2581; 2007, N 43, ст. 5084; 2013, N 48, ст. 6165) слова "и городских округов" заменить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 7

В части третьей статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6452; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3406; 2015, N 27, ст. 3967; N 48, ст. 6724; 2016, N 52, ст. 7510; 2017, N 45, ст. 6581; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861; 2019, N 49, ст. 6967; 2021, N 15, ст. 2446) слова "и городских округов" заменить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 15; N 27, ст. 4157; 2018, N 17, ст. 2432) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"3. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по контракту, уставом поселения, внутригородского района, а в отношении должности главы местной администрации муниципального района (муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением), внутригородского муниципального образования города федерального значения - уставом муниципального района (муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением), внутригородского муниципального образования города федерального значения и законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной администрации.";

2) часть 2 статьи 17 после слова "поселении," дополнить словами "муниципальном округе,".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 39, ст. 4883; 2014, N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6927; 2017, N 50, ст. 7563) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 17 после слова "самоуправления" дополнить словами "муниципальных округов,";

2) в пункте 1 части 4 статьи 29 после слова "районов" дополнить словами ", муниципальных округов";

3) в пункте 3 части 4 статьи 791 слова "и городских округов" заменить словами ", муниципальных округов, городских округов".

Президент Российской Федерации В. Путин