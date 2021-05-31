Что будет с российской экономикой в ближайшие годы

Восстановительный рост экономики России по большей части закончится в 2021 году, Банк России завершит цикл повышения ключевой ставки до конца года, а темпы прироста реальных доходов граждан в ближайшие годы будут сопоставимы с динамикой роста российского ВВП. Об этом говорится в уточненном прогнозе по российской экономике рейтингового агентства АКРА (есть у "Российской газеты").

Так, экономическая активность в текущем году вырастет на 3,4-3,7%, а затем ее рост постепенно замедлится до 2% на горизонте пяти лет, рассчитывают аналитики АКРА. В целом пережившая пандемию мировая экономика начинает сталкиваться с ее последствиями, проявляющимися с некоторым лагом, такими как возросшие суверенные долги, временное несоответствие загрузки производственных мощностей и спроса, а также необходимость сворачивания стимулирующих программ во избежание разгона инфляции, говорится в обзоре.

С учетом текущей стадии бизнес-цикла ожидать экономический кризис в ближайшие год или два было бы слишком пессимистично даже для пессимистичного сценария, считают в АКРА. В связи с этим в рамках текущего пересмотра прогноза пессимистичный сценарий предполагает не резкий рост финансового и экономического стресса в России и мире, а ускоренное накопление дисбалансов, потенциально ведущее к новому кризису ближе к концу прогнозного периода или за его пределами. "Речь идет о возможном формировании конъюнктуры более высокой и волатильной инфляции, а также более высоких глобальных процентных ставок на фоне инерционного восстановления экономического роста. В данной ситуации во многих странах мира монетарная и фискальная политики потенциально могли бы стать разнонаправленными с точки зрения экономического стимула", - уточняется в прогнозе АКРА.

Введение ограничений экономической активности, связанных с пандемией и сопоставимых по масштабу и срокам с карантинными мерами, введенными во время первой волны коронавируса, АКРА считает нереалистичным для России даже в пессимистичном сценарии. Текущие темпы вакцинации, по оценкам аналитиков агентства, позволят развитым странам отказаться от периодических локдаунов уже в 2021 году, а развивающиеся страны, в меньшей степени обеспеченные вакцинами, будут вводить все менее и менее жесткие ограничения экономической активности даже в случае новых волн пандемии.

Как предполагает базовый сценарий АКРА, на горизонте прогноза (до 2025 года) темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года. Существенное же отставание динамики доходов в 2015-2019 годах во многом было связано с длительной подстройкой экономики к новым внешнеэкономическим условиям, считают в агентстве. По мере завершения этого процесса, по оценкам АКРА, отставание темпов роста доходов населения от темпов роста экономики заметно сократится и даже может смениться временным опережением.

Оптимистичный сценарий АКРА по-прежнему предполагает более быстрое восстановление экономической активности и внешней торговли в России и мире, а также позитивное развитие ситуации по большинству качественных предпосылок (от динамики распространения коронавируса до введения новых санкций в отношении России).

Кроме того, вероятно, все существенные движения ключевой ставки Банка России вверх произойдут в 2021 году, а не в 2022-м, полагают аналитики агентства. "Повышение ставки сразу на 0,5 п. п. в апреле этого года во многом стало следствием довольно существенного восстановления внутреннего спроса. Учитывая временные лаги в реализации мер монетарной политики, ключевая ставка должна приближаться к нейтральному диапазону за несколько месяцев или полгода до того, как экономика достигнет полной загрузки мощностей, что и наблюдается сейчас. Превысившая целевой уровень инфляция стала дополнительным фактором, обусловившим то, что повышение ставки происходит не пошагово на 0,25 п. п., а несколько быстрее", - говорится в прогнозе.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика может вернуться к "допандемийному" уровню уже в середине 2021 года. На данный момент Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3-4%. В 2022-2023 годах российский ВВП, по прогнозу ЦБ, вырастет на 2,5-3,5 и 2-3% соответственно.

По данным Росстата, в кризисном 2020 году российская экономика снизилась на 3,1% при изначальном прогнозе Минэкономразвития в 3,8%. Это было самое серьезное падение экономических показателей с 2009 года, когда ВВП просел из-за последствий мирового экономического кризиса на 7,8%. Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году российская экономика вырастет на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%, а в 2023 и 2024 годах - на 3%.

На данный момент в Минэкономразвития также рассчитывают, что увеличение реальных доходов граждан составит 3% в 2021 году, 2,4% в 2022 году и 2,5% в 2023 году. По итогам пандемийного 2020 года реальные доходы граждан упали на 3,5%, в 2019 году они выросли на 1%, в 2018 году - на 0,1%. В 2014-2017 годах уровень реальных доходов только сокращался.

Банк России начал повышать ключевую ставку в марте после де-факто полуторагодичного цикла ее снижения из-за низкой инфляции и для помощи экономике в кризис, вызванный пандемией. С конца же 2020 года инфляция начала заметно расти, а экономика перестала нуждаться в монетарном стимулировании, что потребовало повышения ключевой ставки. На данный момент с минимума 4,25% ключевая ставка повышена до 5% годовых и, вероятно, будет повышаться дальше. В апреле годовая инфляция (к апрелю 2020 года) составляла, по данным Росстата, 5,5%. На данный момент Банк России ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 4,7-5,2%.