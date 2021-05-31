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31.05.2021 18:28
Рубрика: В мире

Меркель в "Камышах"

Дания помогала спецслужбам США шпионить за европейскими политиками
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
Именно Дания оказалась той страной, которая несколько лет помогала американским спецслужбам шпионить за европейскими лидерами, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Сенсационные данные обнародовали журналисты датской общественной телерадиокомпании DR в команде с коллегами из Швеции, Норвегии, ФРГ и Франции. Они получили доступ к секретному докладу рабочей группы Службы военной разведки Дании.
О том, что под колпаком АНБ находилась госпожа Меркель, было известно еще со времен громких разоблачений Эдварда Сноудена восьмилетней давности. Фото: Gettyimages О том, что под колпаком АНБ находилась госпожа Меркель, было известно еще со времен громких разоблачений Эдварда Сноудена восьмилетней давности. Фото: Gettyimages
О том, что под колпаком АНБ находилась госпожа Меркель, было известно еще со времен громких разоблачений Эдварда Сноудена восьмилетней давности. Фото: Gettyimages

В тайне от американских партнеров этой группе, состоящей из четырех хакеров, в свое время поручили выяснить и доложить собственному руководству, чем конкретно занимается Агентство национальной безопасности США на датской территории. В результате внутреннего расследования под кодовым названием "Камыш" сами датчане с удивлением узнали, что с 2012 по 2014 год АНБ имело прямой доступ к станции прослушивания в Копенгагене.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Все это время американские агенты через интернет-узел датских подводных кабелей перехватывали СМС-сообщения и телефонные переговоры норвежских, шведских, голландских, французских и немецких политиков и чиновников, пишет газета Sddeutsche Zeitung, которая участвовала в публикации. О том, что "под колпаком" АНБ находилась госпожа Меркель, было известно еще со времен громких разоблачений Эдварда Сноудена восьмилетней давности. Однако тогда немцы решили не обострять отношения с Вашингтоном, и в 2015 году федеральная прокуратура Германии закрыла дело. Теперь выясняется, что мишенью слежки также были федеральный президент Германии (на тот момент - глава МИД) Франк-Вальтер Штайнмайер и еще один "тяжеловес" немецкой политики - экс-премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, бывший министр финансов ФРГ и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк. К слову, все эти подробности Служба военной разведки Дании выяснила еще шесть лет назад, однако масштабная утечка в СМИ произошла только сейчас. Сразу девять источников в датской спецслужбе, имевшие доступ к "Операции "Камыш", подтвердили достоверность сведений.

Новость о том, что площадку для шпионажа американцам предоставляли датчане - ближайшие соседи и партнеры ФРГ по НАТО, застала Берлин врасплох. В офисах президента Штайнмайера и канцлера Меркель признали, что узнали обо всем из запросов журналистов о комментарии. Господин Штайнбрюк, не обремененный сейчас высокими постами, позволил себе чуть больше откровенности. "Я считаю, что в политическом плане это скандал", - заявил он. И дипломатично добавил, что "западным государствам нужны дееспособные разведывательные службы, хотя такой способ прослушки собственных партнеров показывает, насколько обособленную жизнь ведут эти спецслужбы".

Юрист и депутат бундестага от партии Меркель Патрик Зенсбург, возглавляющий комиссию по расследованию деятельности АНБ в ФРГ, и вовсе сообщил, что "не удивлен" новыми откровениями. По его словам, подобные прослушки представляют собой "обычную практику". "Надо понимать, как устроена система разведывательных служб. Дело тут не в дружбе. И не в морально-этических притязаниях. Речь идет о том, чтобы обеспечить собственные интересы", - цитирует Deutsche Welle политика, который фактически встал на защиту интересов американцев.

Новость о том, что площадку для шпионажа АНБ предоставляли датчане, застала немцев врасплох 

А вот в Стокгольме поднялась настоящая буря. Министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире телекомпании SVT потребовал от датских коллег разъяснений о том, в какой степени разведдеятельность коснулась подданных и предприятий королевства и насколько сознательно в ней участвовали спецслужбы Дании. Хультквист признал, что прежде ничего не знал о слежке за шведскими политиками. "Мы затребовали полную информацию по этому инциденту. Я не считаю его исчерпанным", - цитирует министра агентство РИА Новости.

Впрочем, как свидетельствуют документы, объектом слежки были и сами датчане, вольно или невольно помогавшие АНБ. "Она велась за должностями в датском МИД и в министерстве финансов, а также в оборонной компании страны. Тем самым ее внешняя разведка помогала американцам контролировать собственное правительство. В этом состоит ирония ситуации", - заключает DW.

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