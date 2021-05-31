Дания помогала спецслужбам США шпионить за европейскими политиками

Именно Дания оказалась той страной, которая несколько лет помогала американским спецслужбам шпионить за европейскими лидерами, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Сенсационные данные обнародовали журналисты датской общественной телерадиокомпании DR в команде с коллегами из Швеции, Норвегии, ФРГ и Франции. Они получили доступ к секретному докладу рабочей группы Службы военной разведки Дании.

В тайне от американских партнеров этой группе, состоящей из четырех хакеров, в свое время поручили выяснить и доложить собственному руководству, чем конкретно занимается Агентство национальной безопасности США на датской территории. В результате внутреннего расследования под кодовым названием "Камыш" сами датчане с удивлением узнали, что с 2012 по 2014 год АНБ имело прямой доступ к станции прослушивания в Копенгагене.

Все это время американские агенты через интернет-узел датских подводных кабелей перехватывали СМС-сообщения и телефонные переговоры норвежских, шведских, голландских, французских и немецких политиков и чиновников, пишет газета Sddeutsche Zeitung, которая участвовала в публикации. О том, что "под колпаком" АНБ находилась госпожа Меркель, было известно еще со времен громких разоблачений Эдварда Сноудена восьмилетней давности. Однако тогда немцы решили не обострять отношения с Вашингтоном, и в 2015 году федеральная прокуратура Германии закрыла дело. Теперь выясняется, что мишенью слежки также были федеральный президент Германии (на тот момент - глава МИД) Франк-Вальтер Штайнмайер и еще один "тяжеловес" немецкой политики - экс-премьер земли Северный Рейн-Вестфалия, бывший министр финансов ФРГ и кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк. К слову, все эти подробности Служба военной разведки Дании выяснила еще шесть лет назад, однако масштабная утечка в СМИ произошла только сейчас. Сразу девять источников в датской спецслужбе, имевшие доступ к "Операции "Камыш", подтвердили достоверность сведений.

Новость о том, что площадку для шпионажа американцам предоставляли датчане - ближайшие соседи и партнеры ФРГ по НАТО, застала Берлин врасплох. В офисах президента Штайнмайера и канцлера Меркель признали, что узнали обо всем из запросов журналистов о комментарии. Господин Штайнбрюк, не обремененный сейчас высокими постами, позволил себе чуть больше откровенности. "Я считаю, что в политическом плане это скандал", - заявил он. И дипломатично добавил, что "западным государствам нужны дееспособные разведывательные службы, хотя такой способ прослушки собственных партнеров показывает, насколько обособленную жизнь ведут эти спецслужбы".

Юрист и депутат бундестага от партии Меркель Патрик Зенсбург, возглавляющий комиссию по расследованию деятельности АНБ в ФРГ, и вовсе сообщил, что "не удивлен" новыми откровениями. По его словам, подобные прослушки представляют собой "обычную практику". "Надо понимать, как устроена система разведывательных служб. Дело тут не в дружбе. И не в морально-этических притязаниях. Речь идет о том, чтобы обеспечить собственные интересы", - цитирует Deutsche Welle политика, который фактически встал на защиту интересов американцев.

Новость о том, что площадку для шпионажа АНБ предоставляли датчане, застала немцев врасплох

А вот в Стокгольме поднялась настоящая буря. Министр обороны Швеции Петер Хультквист в эфире телекомпании SVT потребовал от датских коллег разъяснений о том, в какой степени разведдеятельность коснулась подданных и предприятий королевства и насколько сознательно в ней участвовали спецслужбы Дании. Хультквист признал, что прежде ничего не знал о слежке за шведскими политиками. "Мы затребовали полную информацию по этому инциденту. Я не считаю его исчерпанным", - цитирует министра агентство РИА Новости.

Впрочем, как свидетельствуют документы, объектом слежки были и сами датчане, вольно или невольно помогавшие АНБ. "Она велась за должностями в датском МИД и в министерстве финансов, а также в оборонной компании страны. Тем самым ее внешняя разведка помогала американцам контролировать собственное правительство. В этом состоит ирония ситуации", - заключает DW.